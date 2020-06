Lanzan una audioguía para afrontar el duelo por los fallecidos en la pandemia

"Los zapatos de un duelista" es el título con el que sus autores han querido nombrar a esta audioguía que se ha elaborado para afrontar el duelo por la pérdida de seres queridos durante esta pandemia, ha informado este jueves Copao en un comunicado.

Los psicólogos Juan Manuel Guiote, Ana María Ruiz, Julia González, Patricia Cantero, Sheila Jerónimo y María José Melgar han sido los encargados de poner en marcha esta herramienta, útil una vez pasados los primeros días desde la pérdida de un ser querido que es cuando más necesario es saber afrontar la situación.

La audioguía se justifica obviamente por la situación de pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, y su enfermedad asociada COVID-19, que ha supuesto solo en España más de 27.000 personas fallecidas.

Esta elevada cifra de fallecimientos y las especiales circunstancias de confinamiento y distanciamiento social durante semanas han dejado un panorama atípico en la forma de elaborar el duelo.

Al hablar de duelo durante la pandemia también habría que incluir, según Copao, aquellas personas que han perdido un allegado, que aun no siendo víctimas directas, se han visto afectadas por las medidas del estado de alarma.

La iniciativa de elaborar un documento en formato "Podcast" para orientar ante esta situación estresante se enmarca en el conjunto de acciones que desde este colegio ya se han llevado a cabo desde el inicio del estado de alarma.

Aunque el duelo es un proceso normal, no patológico y no se conoce cuál será el impacto real de los factores señalados anteriormente en la salud de la población española, ni la particular influencia o incidencia sobre futuribles trastornos mentales, esta acción psicoeducativa pretende orientar adecuadamente en la gestión de la pérdida.

En la elaboración del material ha sido especialmente cuidado un equilibrio entre los principales enfoques psicoterapéuticos, con la finalidad de dar una perspectiva amplia del entendimiento y acompañamiento del duelo.

Los contenidos, que también figuran en lenguaje de signos para las personas sordas, cuentan con siete episodios como duelo sin despedida, el proceso del duelo, cómo abordarlo en los niños, una aproximación científica al duelo, su sentido y tareas y cómo se vive en otras culturas.

Entre otras cuestiones se dan las claves para orientar ante esta situación estresante de gran magnitud y desmitificar mensajes populares contraproducentes como "sé fuerte" o "el tiempo lo cura todo".

Según Guiote, el duelo es un proceso natural que requiere de la persona que lo experimenta una implicación moderadamente activa y que tiene la finalidad de unir el recuerdo cariñoso de la persona perdida y continuar con los proyectos personales.

"Es necesario entender que es un proceso complejo porque no sólo se ha perdido a la persona querida, sino que además una parte de nuestra propia identidad, de nuestro propio sí mismo se ve comprometida ante tal circunstancia", ha explicado.