Detenido un investigado por robos en bares de la capital con más de 30 detenciones a sus espaldas

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 54 años, con más de treinta antecedentes previos, como el presunto autor de tres robos con fuerza en bares de la ciudad. Los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre, afectando a dos establecimientos en el distrito Sur y a uno en el centro de Granada.

Según la información policial, el detenido habría utilizado métodos diversos para acceder a los locales: forzó las puertas en dos de ellos y, en el tercer caso, ingresó por una ventana. Su objetivo era el dinero de las cajas registradoras, aunque solo consiguió robar efectivo en dos de los tres robos, ya que en el tercer local no había dinero disponible.

Los propietarios de los bares afectados denunciaron que las cerraduras habían sido forzadas y el dinero de las cajas registradoras, sustraído. Sin embargo, en el tercer caso, el individuo no pudo completar el robo, ya que la ventana por la que accedió no presentaba daños y no había efectivo en la caja registradora.

Las investigaciones del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial permitieron obtener pruebas que vinculan al detenido con los tres delitos, de los cuales uno fue en grado de tentativa y dos consumados. El hombre, identificado gracias a sus antecedentes, fue localizado en la vía pública, en el distrito Sur, y puesto a disposición judicial. El dinero robado no ha sido recuperado.