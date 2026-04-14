Academia Puerta Real refuerza la preparación de la PAU en Granada con cursos intensivos y nuevo material didáctico

La recta final del curso académico en Granada llega marcada por la proximidad de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrará los próximos 2, 3 y 4 de junio. En este contexto, la Academia Puerta Real, con casi dos décadas de trayectoria en el sector educativo, ha experimentado un notable incremento en la demanda de sus cursos intensivos.

Su director gerente, Jonathan Contreras Bustos, ha destacado en una entrevista en Más de Uno Granada que este año ha sido especialmente exigente debido al elevado número de alumnos que buscan reforzar su preparación en las semanas previas al examen.

Ubicada en pleno centro de Granada, en Acera del Darro, la Academia Puerta Real cuenta con una amplia trayectoria en la preparación académica. Además, forma parte de una red educativa con presencia en otras ciudades como Málaga, Córdoba y Murcia, así como proyección internacional.

Con una plantilla cercana a los 200 empleados, el grupo educativo continúa creciendo sin perder su enfoque cercano y personalizado, apostando por la orientación académica como uno de sus pilares fundamentales.

En plena cuenta atrás para la selectividad, centros como este se consolidan como apoyo clave para miles de estudiantes que afrontan uno de los momentos más decisivos de su etapa educativa.

Cursos intensivos de Academia Puerta Real: la clave para afrontar la selectividad

El curso intensivo de selectividad se ha consolidado como el programa estrella del centro. Se desarrolla durante las dos semanas previas a la PAU e incluye clases diarias por asignatura, además de sesiones también en sábado.

El objetivo es claro: ofrecer un repaso completo del temario desde un enfoque práctico, centrado en el examen. Para ello, los alumnos trabajan con cuadernillos específicos que combinan teoría resumida y ejercicios basados en pruebas de convocatorias anteriores.

Una de las principales novedades este año es la comercialización del material didáctico propio de la academia. Hasta ahora, estos cuadernillos solo se facilitaban a los alumnos matriculados, pero debido a su creciente popularidad, el centro ha decidido ponerlos a disposición de cualquier estudiante.

Este material, elaborado por equipos docentes especializados, incluye un 50% de contenido teórico sintetizado y otro 50% de ejercicios prácticos, convirtiéndose en una herramienta clave para orientar al alumnado en cómo responder correctamente a los exámenes.

Desde la academia subrayan que no existe un único perfil de alumno. Algunos buscan alcanzar notas muy altas para acceder a carreras exigentes como Medicina, mientras que otros necesitan reforzar conocimientos para aprobar.

Por ello, el centro organiza grupos según objetivos y nivel académico, con el fin de maximizar el rendimiento individual y ayudar tanto a quienes necesitan subir nota como a quienes desean mantener resultados excelentes.