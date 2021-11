El Real Madrid podrá llegar a Granada con su equipo de gala

Pero hoy en nuestro programa dedicaremos unos preciosos minutos, además de hablar del partido del Real Madrid, a tratar un asunto especialmente sensible y delicado. Se trata de los niños de la Escuela de Fútbol del Granada CF. Unos chavales que llevan años vinculados al club rojiblanco, a "su club" y de los que ahora nadie quiere saber absolutamente nada.

El futuro del fútbol

El que se les haya negado la entrada a los partidos del primer equipo, algo que ocurría hasta esta temporada como condición para la el pago de la inscripción, no es ya sólo el problema. Este hecho no ha sido más que la espoleta que ha encendido una situación en la que no ha existido tacto ni comprensión por parte de algunos responsables de la institución de Los Cármenes.

El Granada CF, sus responsables, deben tomar cartas en el asunto y con buena voluntad todo se soluciona. Todo sea por la ilusión de los niños, que son, queramos o no, el único futuro que le queda al fútbol.