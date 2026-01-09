Grupo Carmela celebra la segunda victoria consecutiva del equipo granadino en el Dakar 2026

El Grupo Carmela, marca 100% granadina y referente en restauración en el centro de Granada, celebra con entusiasmo el excelente arranque del equipo de la familia Ortiz en el Dakar 2026, donde ya acumulan dos victorias consecutivas en dos días. En la Etapa 5 del Dakar 2026, el equipo de la familia Ortiz, respaldado por Inmobiliaria Uno Crestanevada, volvió a subir a lo más alto del podio con una nueva victoria de etapa en Dakar Classic, categoría H3. Este resultado confirma una primera semana sobresaliente en el rally más duro del mundo.

La empresa Grupo Carmela es uno de los patrocinadores principales de este proyecto deportivo liderado desde Granada. La responsable de marketing del Grupo Carmela, Miriam Millán Rubiales, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos hasta el momento subraya que el patrocinio va más allá de lo deportivo:

Me consta que no es habitual que un grupo gastronómico apueste por un patrocinio de estas características, pero lo que realmente estamos apoyando es un proyecto granadino, liderado por una familia granadina, con valores que compartimos plenamente

Entre esos valores destacan la constancia, el trabajo, el sacrificio, el proyecto familiar y la perseverancia, principios que, según la directiva, conectaron desde el primer momento al Grupo Carmela con los conocidos como los ‘Raúles’ Ortiz.

Grupo Carmela, una marca 100% granadina

El Grupo Carmela cuenta actualmente con cinco establecimientos en Granada, todos ubicados en pleno centro de la ciudad. La marca apuesta por una oferta gastronómica diversa, adaptada a todos los gustos y momentos:

Dos restaurantes italianos

Platos de cuchara

Freiduría tradicional

Cocina variada sin salir del centro urbano

“Creemos que no todos los días apetece lo mismo, por eso ofrecemos distintas opciones gastronómicas sin necesidad de salir del corazón de Granada”, señalan desde la compañía.