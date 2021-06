El Granada CF no logra cerrar el fichaje de Robert Moreno, ocho días después de la despedida de Diego Martínez. Onda Deportiva Granada 4/06/2021

Los dirigentes del Granada CF se han dormido. Y lo han hecho en lo que el club ha funcionado a la perfección durante los últimos años, en lo deportivo. La verdad que es una pena, un lujo que la institución no se puede permitir, porque aunque la gestión administrativa y de cualquier otro tipo sea necesaria para que lo puramente futbolístico funcione correctamente, sin ninguna distorsión, la "gestión del verde" es lo que hace grande a los clubes y en especial a este. Estas empresas cuando el balón entra ganan más, ingresan más dinero si el equipo gana y va bien en las competiciones en las que participa, eso es evidente y por ello es superimportante no fallar en lo obvio. Por todo esto parece poco de recibo que el equipo rojiblanco siga a día de hoy sin entrenador. Coincidiremos que parece preocupante que no hubiera un plan b preparado ante la posibilidad de no llegar a un acuerdo con Diego Martínez. En ese sentido ha habido una grave falta de prevención, más allá de que uno u otro tengan más o menos razón en la ruptura sufrida.

Van tarde, porque además de la elección del técnico, además ya tendría que estar pensada y preparada esa remodelación profunda que requiere la plantilla. Es necesario fichar para llenar los huecos dejados por jugadores importantes que no seguirán la próxima temporada y también para reforzar puestos que durante todo el año han evidenciado debilidad. Como es bien sabido esto se prepara con tiempo, especialmente en los clubes modestos que cuentan con pocos recursos y no puede tirar de chequera para pagar grandes traspasos y sueldo. Hacer todo esto con tiempo es importante en cualquier caso, pero especialmente lo es si pretendes amortiguar la aparición de imprevistos, como los que pueden aparecer si alguno de los jugadores importantes como Machís pide que escuches ofertas por su traspaso. En fin, muchos asuntos por resolver y poco tiempo para ello. Ojalá que todo esto encuentre pronto solución.

Por cierto, me dicen que el Granada CF se ha interesado por Ángel Rodríguez, el delantero tinerfeño que ha militado durante estas últimas cuatro temporadas en el Getafe CF. Pero para cerrar algo haría falta ya que llegue el nuevo entrenador.

De todo esto y mucho más hablamos hoy en nuestro programa de deportes.