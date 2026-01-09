Francisco García, CEO de Crestanevada, refuerza su compromiso con el Rally Dakar junto al equipo granadino Inmobiliaria Uno – Crestanevada

Crestanevada ha dado un paso firme en su apuesta por el deporte y la proyección internacional al firmar su colaboración con el equipo “Inmobiliaria Uno – Crestanevada” para el Rally Dakar 2026, una de las competiciones más exigentes y prestigiosas del automovilismo mundial. Así lo ha subrayado Francisco García, CEO de Crestanevada, quien asegurar haber puesto en valor la unión entre empresa, deporte y valores humanos.

“Estamos orgullosos de acompañar y apoyar a este equipo en su preparación y participación, siendo parte de esta apasionante aventura que tendrá lugar en Arabia Saudí en enero de 2026”, afirmó el CEO.

El respaldo al equipo Inmobiliaria Uno – Crestanevada, integrado por patrocinadores y corredores de Granada, "refuerza además el compromiso de la compañía con el talento local y con proyectos deportivos de alto impacto internacional", asegura García.

Cómo es el Rally Dakar: una de las pruebas más duras del mundo

El Rally Dakar se estructura como un desafío extremo que pone a prueba tanto a pilotos como a máquinas. La competición está compuesta por:

1 prólogo, que sirve para ordenar la salida.

12 etapas oficiales, disputadas a lo largo de unos quince días de competición.

Entre ellas, la temida etapa maratón, donde los equipos no pueden recibir asistencia externa (actualmente celebrada el 7 de enero).

En total, el Dakar suma 13 jornadas cronometradas, combinando navegación, resistencia y estrategia, lo que lo consolida como una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial.

Balance de las tres primeras etapas del equipo Inmobiliaria Uno – Crestanevada en el Dakar

El rendimiento del equipo está siendo muy positivo. “Inmobiliaria Uno – Crestanevada está firmando un Dakar Classic muy consistente”, destacan desde el entorno del equipo. Están completando las etapas con regularidad, cuidando el vehículo y manteniendo un ritmo fiable, aspectos clave en esta categoría.

El inicio del Rally Dakar ha sido especialmente intenso, marcando diferencias desde los primeros días:

4 de enero: primera etapa en formato bucle en Yanbu, con algo más de 400 kilómetros, ideal para comenzar a entrar en dinámica.

5 de enero: segunda etapa entre Yanbu y Al-Ula, con alrededor de 500 kilómetros y una mayor exigencia en navegación.

6 de enero: tercera etapa, bucle en Al-Ula, la más dura hasta el momento, con cerca de 660 kilómetros, donde el Dakar empezó a marcar diferencias reales.

El balance general refleja experiencia, solidez y estrategia, cualidades fundamentales para afrontar con garantías una de las pruebas más duras del mundo, y que refuerzan la decisión de Crestanevada de apostar por este proyecto deportivo de alto nivel.