MAGAZINE LOCAL

Más de Uno Granada 24/05/2021

En Más de Uno Granada, el ex alcalde y portavoz socialista municipal, Francisco Cuenca, ha acusado al equipo de gobierno “de dejadez absoluta y de no defender las señas de identidad de Granada, tras no reclamar al gobierno andaluz su aportación a la segunda feria literaria más importante de España”. La celebración de las misma está en peligro porque Moreno Bonilla “ha elegido apostar por Sevilla y de dejar caer todos los proyectos consolidados de Granada”.