"El sector de la seguridad vive un auge y apoya a la economía granadina"

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El sector de la seguridad en Granada atraviesa una etapa de crecimiento tanto en el ámbito de la seguridad física como en el de los sistemas electrónicos. Así lo asegura José Cruz, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad en la provincia, quien destaca el papel clave de estas empresas en el sostenimiento del tejido económico. “El sector vive un auge y está apoyando directamente a todo el entramado empresarial de Granada”, afirma Cruz, subrayando que la demanda de servicios de seguridad continúa al alza.

"Es imprescindible adaptar la ley de seguridad privada a la realidad actual"

La asociación provincial, una de las tres existentes en Andalucía, cumple una función esencial de representación. Según explica su presidente, permite defender de forma conjunta los intereses del sector ante las administraciones públicas y trasladar sus necesidades en cuestiones como la regulación de los vigilantes o los sistemas tecnológicos. En cuanto al futuro, Cruz valora positivamente la reciente firma del convenio colectivo, que aporta estabilidad laboral. Sin embargo, insiste en que la principal reivindicación sigue siendo la actualización de la legislación vigente: “La ley de seguridad privada tiene más de diez años y el reglamento más de treinta. Es imprescindible adaptarlos a la realidad actual”.

Entre las prioridades, destaca mejorar la protección de los vigilantes de seguridad, especialmente en entornos sensibles como eventos deportivos, así como regular el impacto de la inteligencia artificial en el sector. “La tecnología avanza muy rápido y la normativa se ha quedado atrás”, advierte. Respecto a la competencia, Cruz reconoce la creciente presencia de grandes empresas nacionales e internacionales en el mercado local. No obstante, defiende el valor diferencial de las compañías granadinas: “Ofrecen un servicio más cercano y personalizado, frente a modelos más estandarizados”.

En este contexto, la asociación apuesta por reforzar el papel de las empresas locales y seguir defendiendo sus intereses en un mercado cada vez más competitivo.