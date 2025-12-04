FEDEME Y JUNTA FIRMAN UN PROTOCOLO PARA IMPULSAR LA CREACIÓN EN SEVILLA DE UNA ACELERADORA DE INNOVACIÓN EN DEFENSA

En este sentido, el presidente de FEDEME ha manifestado que “con la puesta en marcha de la Aceleradora DefTech damos un paso decisivo para situar a Andalucía en la vanguardia de la innovación aplicada a la defensa y la seguridad. Desde el Hub Defensa Andalucía queremos que esta iniciativa se convierta en un motor para integrar startups y pymes tecnológicas en las cadenas de valor estratégicas, generar empleo altamente cualificado y atraer inversión. Nuestro objetivo es claro: fortalecer la competitividad del sector, impulsar la soberanía tecnológica y consolidar a Sevilla como epicentro nacional e internacional en este ámbito.”

Por su parte, Gómez Villamandos ha subrayado que el sector de la defensa “cuenta con una altísima capacidad para generar empleo de calidad y altamente cualificado y especializado”, con una cifra de casi 23.000 empleados en la comunidad, distribuidos en los sectores aeroespacial, naval, terrestre y de la seguridad, de los cuales el 71% es empleo directo e indirecto, correspondiendo el 29% restante a empleo inducido.

Otros ejemplos de la apuesta del Gobierno de Andalucía y del potencial de la región son proyectos como la Base Logística del Ejércitos de Tierra en Córdoba; el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, CETEDEX; el Centro de Vuelos Experimentales de Villacarrillo, también en Jaén; del Centro de Ensayos de Sistemas Aéreos No Tripulados (CEUS) en Huelva; del activo clúster aeroespacial andaluz; y dos clústeres relacionados con industria naval, como son el Naval de Cádiz y el Clúster Marítimo-Marion de Andalucía.

Asimismo, el consejero ha incidido en que el sector de la defensa en Andalucía “es mucho más que un conjunto de infraestructuras militares, un compendio de brigadas y unidades o empresas específicas: constituye un vector de crecimiento, innovación y proyección estratégica”, por lo que su consolidación “resulta fundamental para fortalecer la competitividad regional, impulsar el desarrollo tecnológico y contribuir de manera decisiva al desarrollo económico”. Este ámbito en nuestra región tiene una facturación de casi 4.000 millones de euros, de los que 1.600 corresponden a las empresas auxiliares y 2.400 a las grandes empresas tractoras (Airbus, Navantia y General Dynamics-Santa Bárbara).

“Se trata, por tanto, de un sector a cuya disposición va a estar una acelereradora, DefTech, que va a estar diseñada específicamente para impulsar startups y pymes tencológicas en la cadena de valor de la defensa y la seguridad”, ha remarcado Gómez Villamandos, quien ha insistido en que DefTech “nace como un dinamizador que contribuya al objetivo europeo de alcanzar la soberanía tecnológica, en concreto desde Sevilla”.

La capital andaluza se ha consolidado como un polo estratégico de la industria de defensa y aeroespacial en España. El sector emplea actualmente a más de 15.000 profesionales distribuidos en 79 empresas, lo que convierte a la provincia en la segunda del país por volumen de empleo, solo por detrás de Madrid. En 2021, la facturación alcanzó 1.733 millones de euros, equivalente al 27,5 % del total nacional, y con una clara tendencia al alza. Además, la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española y su presidencia en la Comunidad de Ciudades Ariane refuerzan su liderazgo en el sector espacial, consolidándola como Capital Europea del Espacio en 2024.

Hub Defensa Andalucía

La iniciativa Hub Defensa Andalucía, impulsada por FEDEME, en colaboración con la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz, FEMCA, que ya cuenta con más de 70 empresas adheridas y el respaldo de administraciones, centros tecnológicos y tractoras, está concebida como una plataforma integradora y dinámica que favorece la cooperación efectiva entre los distintos niveles de la cadena de valor.

El Hub promueve la creación de sinergias entre grandes compañías tractoras y las pymes y startups tecnológicas que constituyen la base del tejido industrial andaluz, fomentando la colaboración, la transferencia de conocimiento y la internacionalización. Persigue integrar el talento y las capacidades industriales y tecnológicas del territorio con el objetivo común de impulsar la innovación, la cooperación empresarial y la colaboración con las administraciones públicas con la finalidad de conseguir la soberanía tecnológica en el sector de la defensa.