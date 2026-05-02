Moreno anuncia un plan contra el sedentarismo infantil que fomente el deporte frente a las tablets

El candidato a la presidencial de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, Juanma Moreno, ha comenzado su agenda de campaña en la sierra de Córdoba donde ha recorrido una ruta de senderismo de 6 Km por el anillo verde de la ciudad. Moreno ha aprovechado para avanzar las políticas medioambientales que lleva en su programa. Ante el aumento del ocio digital y los videojuegos en las sociedades occidentales, ha anunciado un plan específico para combatir el sedentarismo infantil, cuyos puntos principales son la actividad física diaria, de manera que se fomentará que los niños realicen ejercicio todos los días. Se implantarán los recreos activos para transformar el tiempo de recreo en las escuelas de manera que, a través del juego, los niños realicen actividad física mientras se divierten. Se dispondrán caminos escolares seguros que consistirá en crear rutas protegidas que permitan a los menores transitar de forma activa hacia sus centros educativos. Desde los ayuntamientos se impulsará el deporte infantil a través de la colaboración con los municipios. Esta programación busca integrar el ejercicio y el disfrute de los espacios naturales en la rutina diaria de los andaluces para garantizar una sociedad más sana y resiliente.

"Andalucía se adapta al clima"

El gobierno regional reconoce el cambio climático como una realidad manifiesta en tormentas inéditas y temperaturas que sobrepasan los registros históricos. Moreno ha recordado que desde el gobierno andaluz se ha modernizado la gestión ambiental mediante la aprobación de cuatro leyes y se ha anunciado el plan "Andalucía se adapta al clima", en colaboración con sectores sociales y económicos para responder a los riesgos climáticos. Moreno ha reiterado el compromiso de modernizar y actualizar el centro de recuperación de especies ubicado en Los Villares.

Coincidiendo con el Día Mundial de lucha contra el acoso escolar, Juanma Moreno ha manifestado que esta lucha es una prioridad social y por ello se desarrollará una campaña para concienciar a los menores sobre la gravedad de sus actos, utilizando mensajes contundentes para que comprendan que "el bullying y el acoso matan". Moreno ha anunciado que pondrá en marcha una campaña para luchar contra el acoso escolar en la que se servirá de personajes conocidos. El objetivo es que estas personas influyentes ayuden a los menores a entender las repercusiones del acoso y fomenten una cultura de respeto dentro y fuera de las aulas.

Después de su paseo por la sierra de Córdoba, Moreno ha visitado varias cruces de mayo. Esta tarde estará en el municipio de Lucena donde participará en una ofrenda floral a la Virgen de Araceli, patrona de la localidad lucentina. Mañana domingo protagonizará un acto electoral en Jerez de la Frontera junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo