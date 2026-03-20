La campaña “Prendas con historia” de Joan by Cudeca llega para impulsar la moda sostenible y la reutilización

Las tiendas solidarias Joan by Cudeca han presentado en Córdoba la esperada campaña “Prendas con historia”, una iniciativa que invita a la ciudadanía a donar ropa que ya no utiliza y compartir el recuerdo o el significado especial que guarda alguna de esas prendas.

La campaña propone mirar la ropa desde una perspectiva diferente: no solo como un objeto que puede reutilizarse, sino como algo que también guarda historias personales y momentos importantes. De esta forma, las prendas donadas podrán continuar su recorrido acompañadas de la historia que las hace especiales.

La propuesta busca además fomentar la reutilización de ropa y promover un modelo de consumo más sostenible, contribuyendo a reducir residuos textiles y a dar una segunda vida a miles de prendas.

Cuando una prenda cuenta algo más

La dinámica de la campaña es muy sencilla. Las personas que donen ropa en cualquiera de las tiendas Joan by Cudeca podrán escribir en una tarjeta la historia, el recuerdo o el significado especial que guarda una de sus prendas: un viaje, una celebración, una etapa de la vida o un momento importante.

Esa tarjeta acompañará a la prenda cuando se ponga a la venta en la tienda, de modo que quien la compre no solo se lleve una pieza de ropa, sino también la historia que la acompaña.

El resto de las prendas donadas seguirá el proceso habitual de clasificación y venta en la red de tiendas solidarias, contribuyendo igualmente a darles una segunda vida.

Dos tiendas solidarias en Córdoba

Joan by Cudeca cuenta actualmente con 31 tiendas solidarias en Andalucía, que funcionan como espacios donde la moda, la sostenibilidad y la participación ciudadana se encuentran.

En Córdoba, la red está presente con dos tiendas:

• Paseo de la Victoria, 5

• Jesús Rescatado, 22

Según nos trasladan desde la fundación estos espacios se han consolidado como puntos de referencia para quienes buscan moda de segunda mano de calidad, al tiempo que participan en un modelo de consumo responsable. Las tiendas funcionan también como lugares de encuentro donde vecinos, clientes y personas voluntarias contribuyen a dar una segunda vida a miles de prendas cada año.

El impacto de la solidaridad territorial

En Fundación Cudeca trabajan para acompañar a personas con enfermedades avanzadas y a sus familias ofreciendo cuidados paliativos de forma profesional y humana. Aunque nuestra atención directa se desarrolla en Málaga, Córdoba juega un papel clave: gracias a la solidaridad de sus vecinos y empresas, cada prenda donada se transforma en recursos que permiten financiar cuidados paliativos.

A través de nuestras tiendas solidarias, aproximadamente un 35% de lo que gestionamos se convierte en financiación directa para los cuidados paliativos, reflejando la rentabilidad de nuestro modelo solidario, eficiente, sostenible y autosuficiente.

Esto significa que la solidaridad que nace en Córdoba llega directamente a personas y familias que necesitan cuidados, conectando territorios y fomentando la economía circular. Cada prenda donada contribuye a dar una segunda vida a miles de prendas y ofrece a la ciudadanía una forma sencilla de colaborar.

Reconocimiento al voluntariado

El próximo 7 de abril, la Fundación Cudeca será reconocida en los Premios +Social en el Palacio de Congresos de Córdoba por su labor en voluntariado, destacando cómo la implicación de personas y empresas locales genera un impacto tangible en la sociedad.

Datos clave de impacto de las tiendas

• La red Joan by Cudeca cuenta con 31 tiendas en Andalucía.

• Solo en el último año, se clasificaron 248 toneladas de ropa, evitando que estos textiles se convirtieran en residuos y prolongando la vida útil de miles de prendas.

• Cada camiseta reutilizada ahorra hasta 2.700 litros de agua.

• Las tiendas combinan economía circular, sostenibilidad y solidaridad.

• Sello de Lealtad Fundación Lealtad, que certifica transparencia y buenas prácticas en la gestión de la fundación.

Sobre Joan by Cudeca

Joan by Cudeca es la red de tiendas solidarias de la Fundación Cudeca. Actualmente cuenta con 31 tiendas distribuidas en Andalucía, que se han consolidado como un modelo de economía circular con impacto social. En estas tiendas se venden artículos donados por particulares y empresas, principalmente ropa, accesorios, calzado, libros, objetos de decoración y pequeños muebles, a los que se les da una segunda vida a través de la reutilización.

Gracias a la solidaridad de miles de personas donantes y al trabajo de voluntarios y profesionales, cada objeto donado se transforma en recursos para financiar los cuidados paliativos profesionales y gratuitos que la Fundación Cudeca ofrece a personas con enfermedades avanzadas y a sus familias.

Además de su impacto social, Joan by Cudeca contribuye a reducir residuos textiles y fomentar hábitos de consumo más sostenibles, promoviendo un modelo de compra responsable en el que cada adquisición tiene también un valor solidario.

Sobre la Fundación Cudeca

La Fundación Cudeca es una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer cuidados paliativos profesionales y gratuitos a personas con cáncer y otras enfermedades avanzadas. Su labor va mucho más allá del tratamiento físico: también brinda acompañamiento psicológico, social y espiritual a pacientes y familias, a través de lo que define como su “forma especial de cuidar”.

Desde su creación en 1992 por Joan Hunt, la Fundación Cudeca ha atendido a más de 23.000 pacientes y a 31.500 familiares. Sus programas incluyen atención domiciliaria, unidad de día, hospitalización y equipos especializados en apoyo psicosocial, pediatría y fisioterapia. Solo en 2025, ofreció cuidados a 1.939 personas y apoyo integral a casi 2.400 familiares.

El compromiso de Cudeca es garantizar la dignidad y la calidad de vida hasta el final del camino. Para poder seguir cuidando, necesita la colaboración de socios, donantes y voluntarios. Porque, aunque no se puedan añadir más días a la vida, sí es posible añadir más vida a los días.