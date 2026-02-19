Córdoba, escenario del debate sobre el retroceso democrático y la autonomía estratégica europea

Córdoba se ha convertido en punto de referencia del debate geopolítico europeo con la celebración de la novena edición de Diálogos para el Desarrollo, un foro que reunió a la expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y al exviceprimer ministro de Portugal, Paulo Portas. Ambos analizaron el nuevo escenario internacional y los desafíos que afronta la Unión Europea en un contexto marcado por la inestabilidad, el auge de las autocracias y la transformación del orden mundial.

El encuentro comenzó con un mensaje de solidaridad hacia las víctimas y familiares del reciente accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, trasladando el apoyo de la organización, patrocinadores y ponentes a los afectados.

Durante su intervención, Paulo Portas advirtió de que el mundo atraviesa un cambio estructural profundo: “Estamos viviendo el paso de un sistema de alianzas en el que crecimos con seguridad y prosperidad hacia un sistema de potencias completamente diferente”. En este nuevo contexto, señaló la creciente preeminencia de grandes actores con capacidad nuclear como Estados Unidos, China y Rusia, así como la compleja interdependencia entre Washington y Pekín.

El exviceprimer ministro portugués subrayó que Europa debe afrontar retos estructurales de gran calado, como el envejecimiento demográfico, la pérdida de liderazgo en innovación y los bajos niveles de productividad. Asimismo, defendió la necesidad de avanzar hacia una defensa europea más autónoma: “Europa tiene la amenaza rusa enfrente y debe construir su propia defensa”. También destacó oportunidades estratégicas en el ámbito comercial, como los acuerdos con Mercosur e India, en un entorno global cada vez más competitivo.

Por su parte, Meritxell Batet alertó del deterioro progresivo del sistema internacional basado en reglas y del avance de modelos sustentados en el ejercicio del poder. La expresidenta del Congreso advirtió del retroceso democrático y del debilitamiento de principios como el multilateralismo, la cooperación y el libre comercio.

Batet reivindicó el papel de la Unión Europea como garante del Estado de Derecho, la democracia y el Estado social, y defendió la construcción de una Europa “más fuerte, más unida y más independiente”. En esta línea, insistió en la importancia de reforzar la autonomía tecnológica, energética, financiera y en materia de seguridad y defensa, ámbitos clave para consolidar el proyecto europeo.

Bajo el título “Estrategia empresarial en un contexto global volátil”, el encuentro —organizado por Management Activo y patrocinado por Solunion, Cajamar y BCD Travel— puso de relieve que el actual escenario internacional exige liderazgo, visión estratégica y cooperación tanto desde las instituciones como desde el ámbito empresarial. Un mensaje especialmente relevante para el tejido empresarial cordobés, directamente afectado por los profundos cambios políticos, económicos y sociales que marcarán los próximos años.