"La táctica política no puede impedir la inversión en la provincia"

Salvador Fuentes denuncia el bloqueo de 10,5 millones de euros para los municipios cordobeses afectados por el temporal.
En la entrevista concedida a esta casa, Onda Cero Córdoba, el presidente de la Diputación tacha de "tactismo político" el rechazo de la oposición al plan "Diputación Invierte".
El bloqueo presupuestario en la Diputación retrasa hasta abril las ayudas urgentes para reparar daños por las borrascas, y Fuentes advierte que el "no" de la oposición pone en riesgo a empresas públicas y servicios esenciales en Córdoba.