DIPUTACION

"La táctica política no puede impedir la inversión en la provincia"

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, reclama a las fuerzas políticas en la oposición que la táctica política no obstaculice las inversiones urgentes que reclaman los municipios tras el temporal de borrascas y que se destinarán a través del Plan Diputación Invierte

Onda Cero Córdoba

Córdoba |

Salvador Fuentes denuncia el bloqueo de 10,5 millones de euros para los municipios cordobeses afectados por el temporal.

En la entrevista concedida a esta casa, Onda Cero Córdoba, el presidente de la Diputación tacha de "tactismo político" el rechazo de la oposición al plan "Diputación Invierte".

El bloqueo presupuestario en la Diputación retrasa hasta abril las ayudas urgentes para reparar daños por las borrascas, y Fuentes advierte que el "no" de la oposición pone en riesgo a empresas públicas y servicios esenciales en Córdoba.

