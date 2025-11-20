LA ECONOMÍA SIN CORBATA

Claves para Negociar y Entender tu Hipoteca

Bienvenidos a "La Economía sin Corbata", el podcast que aborda los temas que más nos ocupan y preocupan, haciendo accesible cualquier concepto económico. En este podcast desgranamos la gran controversia hipotecaria.

Onda Cero Córdoba

Córdoba |

El economista Samuel Díaz Jiménez y la comunicadora Sandra Fernández Peñín hablan en detalle el proceso de obtención de una hipoteca en España. Abordan temas clave como la necesidad de cuestionar la oferta del banco habitual y la ventaja de contratar a un bróker hipotecario para la negociación. También exploran la eterna pregunta sobre si es mejor optar por una tasa de interés fija o variable, concluyendo que a largo plazo las diferencias son mínimas.

Finalmente, analizan las razones detrás del alto coste de la vivienda actual (atribuyéndolo a la falta de oferta más que a una burbuja crediticia) y ofrecen consejos sobre las reformas introducidas por la Ley Hipotecaria de 2019, como el derecho a elegir al tasador.

