La Universidad CEU Fernando III inaugura su primer Curso de Verano en El Puerto de Santa María con unas jornadas sobre defensa, seguridad y geopolítica

La Universidad CEU Fernando III ha inaugurado en El Puerto de Santa María su primer Curso de Verano, una nueva iniciativa académica que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de acercar el conocimiento universitario a la sociedad mediante un ciclo de conferencias dedicado al análisis de los desafíos de la defensa, la seguridad y la geopolítica. A través de estas jornadas, la Universidad CEU Fernando III impulsa un espacio de reflexión abierto a la ciudadanía para abordar algunos de los asuntos que marcarán el futuro de España, Europa y el contexto internacional.

Bajo el título "Jornadas sobre Defensa y Sociedad", este primer Curso de Verano está organizado por la Universidad CEU Fernando III, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Las sesiones se celebran en la Ermita de Santa Clara y reúnen a especialistas del ámbito militar, académico e institucional para analizar cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, la cultura de defensa, la cooperación entre aliados y los nuevos desafíos geopolíticos desde una perspectiva multidisciplinar.

Con esta iniciativa, la Universidad CEU Fernando III amplía su actividad académica más allá del campus y refuerza su compromiso con una formación conectada con los grandes retos de la sociedad. El curso de verano responde a la vocación de la institución de generar espacios de encuentro entre universidad, administraciones públicas, profesionales y sociedad civil, favoreciendo el debate y la divulgación del conocimiento sobre cuestiones estratégicas de actualidad.

José Alberto Parejo inaugura el primer Curso de Verano de la Universidad CEU Fernando III

La sesión inaugural estuvo presidida por el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo Gámir, quien destacó la importancia de promover iniciativas que acerquen la universidad a la sociedad y favorezcan la reflexión compartida sobre los desafíos que condicionan el presente y el futuro de España y de Europa.

Durante su intervención, el rector subrayó que este primer curso de verano representa una nueva apuesta de la Universidad por impulsar foros de pensamiento capaces de trasladar el conocimiento más allá de las aulas y contribuir a un debate público riguroso sobre cuestiones de especial relevancia para la sociedad.

Por su parte, la teniente alcalde de Patrimonio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Marta Rodríguez López de Medrano, puso en valor la celebración de una iniciativa que sitúa a la ciudad como punto de encuentro para el análisis de asuntos estratégicos de interés general.

Intervino también Rodrigo Sánchez Ger, secretario del centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Cádiz, quien destacó la importancia de promover actividades que favorezcan el conocimiento de los grandes desafíos contemporáneos y fomenten la participación de la sociedad en cuestiones fundamentales para el futuro.

Fernando Alejandre analiza los retos de la seguridad internacional y la defensa de España

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Fernando Alejandre Martínez, general de Ejército y jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre 2017 y 2020, quien fue presentado por Pablo González-Pola de la Granja, director del Centro de Estudios de la Democracia CEU San Pablo.

Bajo el título ‘La situación mundial y el impacto que tiene en la sociedad española y en su esquema de defensa’, Alejandre realizó un análisis del actual contexto geopolítico y de las principales amenazas que afectan a la seguridad internacional y a la defensa de España.

Durante su intervención reflexionó sobre la necesidad de fortalecer la cultura de defensa y de favorecer una mayor concienciación social acerca de la importancia de la seguridad como elemento esencial para garantizar la soberanía, la estabilidad institucional y la protección de los intereses nacionales. Asimismo, destacó el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas y la cooperación entre países aliados a través de organizaciones como la ONU, la OTAN, la Unión Europea o la OSCE para afrontar desafíos compartidos en un entorno internacional cada vez más complejo e incierto.

La conferencia despertó un notable interés entre los asistentes y dio paso a un coloquio en el que se abordaron cuestiones relacionadas con la evolución del escenario internacional, la seguridad europea, el papel de las Fuerzas Armadas y los retos que plantea el nuevo contexto geopolítico.

Un nuevo espacio de encuentro entre la universidad y la sociedad

Con esta primera edición, la Universidad CEU Fernando III pone en marcha una nueva línea de actividad académica estival orientada a fomentar el pensamiento crítico, la divulgación del conocimiento y el diálogo entre expertos y ciudadanos sobre algunos de los principales desafíos de nuestro tiempo.

Las Jornadas sobre Defensa y Sociedad continuarán durante las próximas semanas con nuevas conferencias dedicadas al rearme europeo, la economía de la defensa, la cultura de seguridad y el papel de la sociedad ante los nuevos escenarios internacionales. El ciclo contará con la participación de especialistas procedentes del ámbito militar, universitario y profesional, consolidando este curso como un foro de referencia para el análisis de los retos estratégicos de la defensa, la seguridad y la geopolítica.