San Fernando dedica 4,5 millones de euros a "fortalecer" la cobertura social contra la Covid-19

El delegado de Desarrollo Social, Jaime Armario, ha puesto hoy de relieve el compromiso del Ayuntamiento de San Fernando con la puesta en marcha de medidas para fortalecer el escudo social y dar respuesta a la ciudadanía durante el pasado año 2020, marcado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus Covid-19. Armario, acompañado de la concejala de Políticas Sociales, Virginia Barrera, ha hecho hoy balance de todas las medidas desarrolladas para garantizar ese blindaje social, y ha cuantificado que la inversión destinada a estas coberturas ha sumado cerca de 4,5 millones de euros, sin contar el capítulo I de gastos de personal. En la misma línea, el edil ha querido agradecer el enorme esfuerzo y la implicación que han demostrado durante el pasado año las trabajadoras sociales del Ayuntamiento, el personal administrativo del área de Servicios Sociales y la plantilla de la Ayuda a Domicilio, “que nos han ayudado en tiempo récord a reinventar los protocolos de atención para adaptarnos al Estado de Alarma, que han desarrollado su labor sin descanso, en la mayor parte de los casos de forma presencial dada las circunstancias del servicio, y que nos han permito agilizar trámites y pagos, garantizar la atención y dar una respuesta ágil y contundente para paliar las consecuencias de esta crisis en las familias isleñas”. El edil ha apuntado que “el pasado año ha obligado a hacer un mayor esfuerzo social no solo para garantizar los programas ya existentes, sino para poner en marcha los servicios necesarios para plantar cara a la situación y dar ese valor añadido que se necesitaba en cada momento”.

En el caso de las ayudas de urgencia y emergencia social dadas a las familias, especialmente durante los meses del Estado de Alarma, suman 2.054 ayudas/prestaciones concedidas para 1.384 unidades familiares. El importe final abonado ha sido de 1.042.473,80 euros. En este capítulo, el momento más fundamental fue entre marzo y julio, cuando se decretó el Estado de Alarma y se puso en marcha el Programa Municipal Extraordinario de Ayudas de Urgencia y Emergencia Social por el Covid-19 que ha estado vigente entre el 27 de marzo y el 15 de julio de 2020. Solo en ese periodo se alcanzaron los 967.963 euros en ayudas. En total, el número de personas en riesgo o exclusión social del municipio que se han visto beneficiadas por estas ayudas en esos meses ha sido de 3.457. Durante estos meses, como no se podían producir gracias a la normativa del Gobierno central ni cortes de suministros ni desahucios, las ayudas se destinaron a compra de alimentos, productos de aseo e higiene doméstica, medicamentos, así como compra de bombonas de gas butano. Estas ayudas se conceden a las familias por 6 meses, para dar una estabilidad a las familias con menores a su cargo. En el ejercicio 2020 se han tramitado un total de 183 prestaciones, que han supuesto la atención de 176 familias y 301 menores. La inversión total ha sido de 311.113,95 euros. Hay que recordar que se prorrogaron automáticamente todas las que debían renovarse en el periodo del Estado de Alarma.

Este año se han destinado para Dependencia un total de 2.044.526,79 euros en el marco de un contrato que, como ha recordado Armario, ya incluía una mejora de precio/hora del 20%, lo que ha permitido dar mayor estabilidad a la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio además de un mejor servicio a los usuarios/as. En total, se ha atendido a 387 personas, y en el ámbito laboral se ha contratado a 166 personas. Hay que recordar además que durante el Estado de Alarma no solo se atendió a las personas dependientes con ayuda reconocida, sino que a través de los servicios comunitarios se atendió también las necesidades de personas que no la tenían concedida y que en aquellas circunstancias no podían tener la cobertura de la red familiar.