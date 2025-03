Ruiz Boix defiende que la nueva ejecutiva del PSOE "se parezca lo más posible a la provincia de Cádiz"

LEER MÁS Juan Carlos Ruiz Boix revalida su cargo al frente del PSOE de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha querido escenificar la cohesión y unidad del partido en una multitudinaria rueda de prensa tras la celebración de las primarias del PSOE que ha ganado frente al alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana. El líder socialista será refrendado el día 5 de abril en el Congreso provincial donde dará a conocer su ejecutiva en la que tendrá sitio todo el mundo que quiera aportar. “Hoy ya somos todos uno”, ha defendido agradeciendo a la militancia del PSOE de Cádiz la jornada de ayer.

Arropado por miembros de la candidatura, el alcalde sanroqueño ha agradecido a Javier Ruiz Arana su participación en las primarias y ha dicho que le ha ofrecido su integración en la ejecutiva provincial. "La unidad es clave para seguir avanzando y ser un PSOE fuerte", ha reivindicado no sin advertir que la integración será "en base a la disponibilidad de la gente que venga a sumar, no en base a las matemáticas". “Quiero contar con un representante que defienda la sanidad pública de manera ejemplar, contar con una Secretaría de Educación que permita defender el que no haya más eliminación de líneas educativas públicas...", ha señalado.

"No quiero en la dirección provincial a personas que sigan jugando al Stratego", ha recalcado abundando que “queremos contar con todos los compañeros y compañeras que tengan disponibilidad, que tengan capacidad y que tengan ganas de trabajar por el conjunto de la provincia de Cádiz, anteponiendo ese interés de la provincia de los vecinos de las vecinas por encima de cualquier interés partidista”.