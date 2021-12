El ‘Rey Lear’ de Shakespeare, mañana en el Teatro Moderno

El Teatro Moderno acogerá mañana una versión de ‘Rey Lear’. La compañía sevillana Atalaya Teatro trae su versión de esta obra de William Shakespeare, que dará comienzo a las siete y media de la tarde. Se trata de una de las versiones españolas más aplaudidas por la crítica, tanto por el nivel de sus interpretaciones como por la propuesta escénica propiamente dicha. Catorce bancos de madera y un sillón sirven para que los actores Marga Reyes, Javi Domínguez, Joaquín Galán, José Ángel Moreno, Laura Porras-Wadley, Lidia Mauduit, María Sanz, Raúl Vera y Silvia Garzón interpreten a los personajes de este clásico, dirigido esta vez por la mano prestigiosa de Ricardo Iniesta. Rey Lear es el segundo montaje shakesperiano de Atalaya, tras su exitosa versión de ‘Ricardo III’. En un lugar y en un tiempo sin ámbito, la compañía asume que las pasiones y los instintos humanos no han cambiado en los últimos 4.000 años. La versión de Atalaya, potencia la búsqueda de la condición humana desnuda que subyace en el texto, despojando al individuo de todo lo superfluo, conectando con la esencia de la Naturaleza y buscando la empatía hacia el resto de la Humanidad. Los coros, cada vez más presentes en Atalaya, alcanzan aquí una potencia estremecedora y acompañan a los cambios escénicos que se realizan a la vista.

El espectáculo fue el más galardonado en los premios de teatro andaluz con seis en total, entre ellos Mejor Espectáculo, dirección y actriz. Así mismo, ha sido el espectáculo que más nominaciones ha recibido en los premios MAX del teatro español en 2019: no en balde supone una brillantísima puesta en escena desbordante de talento, ingenio y saber hacer teatral. Ricardo Iniesta fundó la compañía de teatro ‘ATALAYA’ en 1983. Desde entonces, la formación sevillana no ha parado de recoger premios, más de setenta en total, entre ellos el Premio Nacional de Teatro en 2008. A lo largo de toda su trayectoria, Atalaya ha estrenado 25 montajes con los que ha recorrido más de cuarenta países por todo el mundo. En ‘Rey Lear’, la compañía vuelve a cautivar al público con esa particular forma de hacer teatro que lleva la firma indiscutible de Iniesta.

Las entradas tienen un coste en venta anticipada a diez euros, pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Moderno, en horario de tarde, o a través de www.tickentradas.com.

Para gran parte de la crítica, se trata de la mejor obra del dramaturgo inglés. ‘Rey Lear’ está basado en un cuento popular que aparece incorporado a la historia antigua de Inglaterra desde el siglo XII. Cuentan las crónicas que el viejo Lear quiso conocer el grado de afecto de sus tres hijas para designar sucesora a quien más le quisiera. Dos se deshicieron en halagos y la menor le contestó que le quería como padre y nada más. Le pareció poco al rey, que la castigó. El tiempo y las peripecias vendrían a demostrar más tarde que era la única digna del trono que, por fin, tras una guerra con las hermanas, consiguió. Shakespeare amplía y transforma la trama, infundiéndole una visión personal. Paralelamente a la propia historia de Lear plasma la de Gloucester y sus hijos.