El Pleno de Chiclana saca adelante las modificaciones de las ordenanzas sobre gestión de residuos e IBI

El Pleno de la Corporación municipal ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del Gobierno y los votos en contra de los grupos de la oposición, las propuestas relativas a la modificación de la Ordenanza Número 3 Reguladora de la prestación patrimonial de carácter no público no tributario por los Servicios de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, así como a la modificación de la Ordenanza Fiscal Número 22 Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Así, en relación a la tasa sobre residuos, el delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha indicado que “desde hace cuatro años no se actualiza esta ordenanza, cuatro años en los que hemos incrementado los servicios recortados por el PP durante su etapa del Gobierno, lo que ha supuesto una subida de costes de un 15 por ciento. A pesar de ello, la subida que hoy se plantea es de solo el 4 por ciento”.

“El PP durante su etapa en el Gobierno municipal se dedicó a quitar los servicios públicos y recortar los días de limpieza y recogida de residuos, todo ello como consecuencia de la bajada temeraria de impuestos”, ha recordado Roberto Palmero, quien ha lamentado que, “por contra, ahora en la oposición, se dedica a pedir que se pongan más contenedores en distintas zonas o que se incremente la limpieza de la ciudad. Eso sí, lo pide sin hablar de los costes que eso supone para este Ayuntamiento”. “Nosotros, a diferencia de lo que hizo el PP, recuperamos los servicios sin subidas de tasas, pero ahora sí debemos asumir ese incremento para poder hacer frente a sus costes, con el objetivo de garantizar unos servicios de calidad”, ha incidido.

Por otro lado, en relación a la Ordenanza sobre el IBI, indicar que el tipo de gravamen de viviendas en suelos urbanos se sitúa en el 0,607 por ciento, 0,703 por ciento en suelos rústicos, y 0,737 por ciento en edificaciones de características especiales. “Estamos hablando de un incremento del 3 por ciento respecto a la situación previa a la bajada temeraria del IBI del PP en 2014 y de un 32 por ciento más después de dicha bajada temeraria, que provocó graves problemas económicos para este Ayuntamiento”, ha indicado la delegada municipal de Hacienda, Isabel Butrón. “Además, no podemos olvidar que seguimos con uno de los tipos impositivos más bajos de la provincia de Cádiz, muy por debajo de otros municipios como Sanlúcar de Barrameda (0,98%), San Fernando (0,873%), Algeciras (0,80%) o El Puerto de Santa María (0,753%) por ejemplo”, ha incidido. “Gracias a esta actualización de los valores impositivos, podremos garantizar los servicios públicos, atender a las personas que más lo necesitan, poner en marcha distintos proyectos de vivienda social, así como nuevas infraestructuras para una mejor atención a la ciudadanía. Todo ello, sin olvidar la cofinanciación de fondos europeos, con los que estamos ejecutando proyectos de distinto índole en el municipio”, ha recalcado la delegada municipal de Hacienda, quien ha añadido que “se trata de actuar de forma responsable para así también cumplir los compromisos financieros, cuestión que el PP incumplió con la bajada temeraria del IBI en 2015 y que no le sirvió para ganar las elecciones”.