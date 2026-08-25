La plataforma ciudadana contra la supresión de la línea 2 se reunirá con Bruno García el lunes

La posible supresión de la línea 2 de autobús urbano de Cádiz ha generado un movimiento ciudadano que reclama al Ayuntamiento que revise el nuevo pliego del servicio de transporte. La plataforma promotora de la campaña asegura haber reunido ya más de 1.700 firmas verificadas en apenas unos días.

La iniciativa está promovida por un grupo de trabajadores, profesores y alumnos de la Universidad de Cádiz, usuarios habituales de esta línea, aunque sus impulsores subrayan que la preocupación se ha extendido también entre vecinos de diferentes barrios de la ciudad.

El portavoz de la plataforma, Manuel Pérez, explica que la reivindicación no pretende frenar la modernización del transporte público ni la creación de una nueva línea circular. El problema, sostiene, está en que esa reorganización suponga eliminar una conexión directa que actualmente utilizan vecinos, estudiantes y trabajadores.

El cambio obliga a hacer transbordo

Según explica Pérez, con el nuevo planteamiento los usuarios de la actual línea 2 tendrían que recurrir a otras líneas para llegar hasta la zona de Plaza de España y realizar allí un transbordo al nuevo servicio circular.

La plataforma considera que este cambio puede afectar especialmente a personas mayores, usuarios con movilidad más complicada y vecinos que acuden habitualmente al centro de Cádiz. También señalan su impacto sobre quienes utilizan la línea para desplazarse hasta centros universitarios, centros sanitarios o el mercado.

Uno de los argumentos que esgrimen sus impulsores es precisamente la pérdida de una conexión directa entre distintos barrios y el centro de la ciudad.

"No estamos en contra del circular"

Manuel Pérez insiste en que la plataforma no rechaza la creación de la línea circular. Su propuesta pasa por buscar una fórmula que permita incorporar ese nuevo servicio sin eliminar la línea 2.

Entre las alternativas que plantean está mantener el recorrido de la línea 2 hasta una zona como Plaza de Sevilla, facilitando así la conexión con los usuarios procedentes de la estación de tren y de autobuses de la Bahía, al tiempo que se mantiene el acceso directo a diferentes centros universitarios y sanitarios.

Reunión con Bruno García el próximo lunes

La plataforma ya ha registrado un escrito dirigido al Ayuntamiento y ha recibido respuesta del alcalde, Bruno García, que ha convocado a sus representantes a una reunión el próximo lunes 31 de agosto.

Sus integrantes consideran que todavía existe margen para modificar el pliego y evitar que la supresión de la línea 2 se convierta en una decisión definitiva. Defienden que una modificación podría retrasar unas semanas el proceso, pero evitaría mantener durante años una configuración del transporte que consideran perjudicial para parte de la ciudadanía.

El contrato del servicio, recuerdan, tendrá una duración de 12 años, por lo que reclaman al Ayuntamiento que estudie alternativas antes de que avance el procedimiento.

La plataforma confía ahora en que el Ayuntamiento escuche sus argumentos y estudie una solución que permita mantener la línea 2 al mismo tiempo que se pone en marcha el nuevo servicio circular. "No estamos en contra del circular", resume Pérez, sino de que su implantación implique perder una conexión que consideran fundamental para los desplazamientos cotidianos de numerosos gaditanos.