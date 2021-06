Nace en septiembre 'Generamma': el festival de cine creado por mujeres en Chiclana

La provincia de Cádiz está consolidando en los últimos años su presencia como escenario de películas y documentales. Ahora, esa trayectoria puede sumar un estreno creativo, también ligado al sector audiovisual y dedicado a fomentar la igualdad en el ámbito cinematográfico: se trata de Generamma, el Festival de Cine realizado por Mujeres que celebrará su primera edición en Chiclana, del 9 al 12 de septiembre. Diputación y el Ayuntamiento chiclanero financian esta iniciativa que organiza la Asociación Andaluza de Mujeres de Medios Audiovisuales (AMMA) y que cuenta con el respaldo de la Andalucía Film Commission.

La presidenta de Diputación, Irene García, y el alcalde de Chiclana y vicepresidente primero de la institución provincial, José María Román, han intervenido en la presentación de Generamma. A dicha presentación asistió la responsable del área de Igualdad de Diputación, Carmen Collado. Irene García considera que “sobran argumentos” para motivar la necesidad de este innovador festival. Llega en un momento decisivo para una industria cultural golpeada con dureza por la pandemia y abre oportunidades para crear empleo en un sector de potencial crecimiento para la provincia de Cádiz.

Un festival que nace "en condiciones muy aciagas" sobre la violencia machista

“Hablar de Cádiz es hablar de libertad, diversidad, pluralidad e igualdad…y es por tanto el mejor lugar para un proyecto liderado por mujeres. Mujeres que no pretenden un relato parcial, sino que quieren contar la historia que no se ha contado a lo largo de tantos años”. Generamma nace precisamente en unas circunstancias muy aciagas, según ha reflexionado la presidenta de Diputación, “porque en 30 días han asesinado a más mujeres que en los últimos cuatro meses”. Irene García ha recordado que la violencia machista es “una pandemia oculta”, que tiene múltiples raíces y relatos estereotipados. En este contexto, iniciativas como Generamma pueden ser parte de la solución, alumbrando a nuevas creadoras artífices de historias sin concesiones a la desigualdad. “Y además, no podemos ser mediocres y dejar que el 50 por ciento del talento se quede fuera de la industria”, ha razonado la presidenta de Diputación.