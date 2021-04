José María González, sobre Airbus Puerto Real: "Andalucía es siempre la castigada porque no hay quien la defienda en Madrid"

El alcalde de Cádiz, José María González, cree que la reunión celebrada hoy en Puerto Real debe servir para hacer reflexionar sobre el impacto que puede tener el cierre de Airbus Puerto Real en el tejido social y económico de la comarca en el próximo Comité Director Europeo de la multinacional que se celebrará este miércoles donde se podría anunciar la decisión final del futuro de la planta puertorrealeña. Así lo ha reflexionado hoy en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz donde se ha felicitado por la foto de unidad que hoy se ha producido en la ciudad.

González "no quiere pensar" que la decisión está ya tomada ya que podría ser una sangría económica para la provincia: no sólo dependen los puestos directos de Airbus sino una larga industria auxiliar de la que participa toda Cádiz sino el problema es más profundo. Uno de los principales problemas que existen, según González, es la participación pequeña que tiene España en el consejo director de Airbus. "El cierre de esta fábrica no se ha tomado en Alemania", resalta el alcalde de Cádiz que cree imprescindible que el Gobierno de España se comprometa a aumentar la participación de España.

"¿Por qué Cádiz debe ser siempre la castigada?"

Es la pregunta que el regidor gaditano, que considera que el principal problema reside en la falta de una "voz" propia en Madrid que defienda los intereses de Andalucía y de Cádiz. A este respecto, el alcalde de Cádiz ha solicitado una reunión al presidente del Gobierno de España y a la Ministra de Industria, Reyes Maroto, sin respuesta. El regidor gaditano ha publicado en sus redes sociales un vídeo reclamándoles una respuesta urgente ante un problema "prioritario": "está en juego el cierre de Airbus Puerto Real. Está en juego el sustento de 700 familias", denuncia el alcalde de Cádiz.