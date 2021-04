Rogelio Velasco: "No tendría sentido ayudar a Airbus a fabricar aviones que no va a comprar nadie"

El consejero de Transformación Económica de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, cree que es el momento de ayudar e inyectar 'fuerza' a la industria auxiliar gaditana y regional ante la situación difícil que vive el sector aeroespacial y que se ha acrecentado por la crisis laboral de Airbus en Puerto Real. Lo ha dicho en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz minutos antes de comenzar la reunión convocada por la alcaldesa, Elena Amaya, y que ha reunido a toda la comarca para escenificar la unión contra el posible cierre de Airbus. Una crisis que está provocada por la caída de las conexiones aéreas y que, según Velasco, "no tiene precedentes": el descenso ha sido superior al 60% y ya no se están demandando aviones civiles.

El impacto es internacional, asevera el consejero andaluz, por lo que no hay precedente alguno en el manejo de esta crisis. Ante esta situación la ayuda directa que propone la Junta de Andalucía a través del Plan Tecnológico Aeroespacial va directa a la industria auxiliar, ya que considera que es la más vulnerable. "Airbus no está recibiendo ninguna ayuda por parte de la Junta", recuerda Velasco ante el apoyo de la administración autonómica a las pequeñas empresas gaditanas y andaluzas. "No tendría sentido ayudar a Airbus a fabricar aviones ya que nadie va a comprar aviones", resalta el consejero que recuerda la profesionalidad de la industria aeroespacial gaditana. Es fundamental, según la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, que se mantenga la apuesta por Puerto Real. Mestre reclama que se despejen las dudas sobre la viabilidad de la planta ya que dependen muchas familias.

"Es clave la apuesta por Puerto Real"

Sobre la apertura de un nuevo HUB aeroespacial en Getafe, Velasco ha expresado su preocupación ante lo que considera una concentración del poder productivo. "Hay una parte de la producción que puede favorecer a Madrid y perjudicar a la Bahía de Cádiz", cree Rogelio Velasco que ha asegurado que desde la Junta de Andalucía se trabaja para lograr "por todos los medios" que la carga de trabajo en las dos factorías de Airbus en Cádiz "ganen peso". Por eso, reclama negociación y voluntad a los agentes implicados.