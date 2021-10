El Gobierno de Cádiz asegura que está "al día" en el abono de las ayudas sociales

La concejala delegada de Asuntos Sociales, Helena Fernández, lamenta a la vez que critica que el grupo municipal popular “mienta de forma tan descarada” sobre el pago de los alquileres sociales, agarrándose a un “caso excepcional” como es el de la calle Navas. La edil se muestra tajante al respecto: “Las ayudas al alquiler son prestaciones de carácter público destinadas a las familias, y el Ayuntamiento de Cádiz está absolutamente al día en el pago de las mismas. Es más, se están pagando antes que nunca. Vamos al día de todas las ayudas, y cuando no se concede la cuantía es porque ha habido algún problema de justificación por parte de las familias beneficiarias”. “Y puedo asegurar -añade- que no existe ni un solo desahucio en la ciudad motivado por que el Ayuntamiento de Cádiz no pague su parte del alquiler. Otra cosa es que la familia receptora no pague, pero la gran mayoría de estas familias vulnerables lo hacen, lo justifican todo correctamente”.

Por todo ello, desmiente las declaraciones realizadas por el presidente del grupo popular, Juancho Ortiz, y lo hace no sólo con palabras, sino también con datos: Desde el pasado 1 de enero de 2021 hasta el día de hoy, 18 de octubre, el Consistorio gaditano ha ofrecido 6.059 ayudas a 1.484 familias por un montante total de 2.238.994,50 euros. En concreto, 5.489 ayudas de alquiler (puntual, periódico deuda, desahucio y desalojo) por un importe de 2.046.508, 23 euros; 518 ayudas para la hipoteca por una cuantía de 152.104,54 euros; y 52 ayudas para el alquiler de nueva vivienda por un importe de 40.381,73 euros. Por último, la edil señala que hay dos formas de abonar estas ayudas: directamente a las familias y éstas deben justificarlas o bien, directamente a los propietarios de forma automática a principios de mes. Son las familias las que eligen la manera. “Y cuando estas ayudas no son justificadas por parte de las familias, se paran. Aun así, siempre llegamos a un acuerdo con el propietario”. “No obstante, cuando hay una orden de desahucio y la familia en cuestión no colabora pues se paraliza el trámite, como no puede ser de otra forma”, en referencia al caso de la calle Navas.