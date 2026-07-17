Electricidad de Puerto Real informa de cortes el próximo 22 de julio

Los suministros afectados serán CT JUAN RAMOS (Nº 77780)
AV. 14 DE ABRIL DEL Nº29 AL Nº45 (IMPARES)
AV. JOSE MARIA FERNÁNDEZ GÓMEZ Nº18, BLOQUES DEL 1 AL 6
AV. JOSE MARIA FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL Nº20 AL Nº48 (PARES)
C/ FRATERNIDAD DEL Nº5 AL Nº7 (IMPARES)
C/ LUCHADORES DE LA LIBERTAD DEL Nº1 AL Nº21 Y DEL Nº2 AL Nº8
C/ NIÑOS DE LA REPÚBLICA DEL Nº4 AL Nº14 (PARES)
C/ SOLIDARIDAD OBRERA DEL Nº4 AL Nº22 (PARES)
C/ TRECE ROSAS DEL Nº6 AL Nº34 Y DEL Nº17 AL Nº19
CARRETERA NACIONAL-IV, 662,5 CONST.
CARRETERA NACIONAL-IV, PANEL TRAFICO
CARRETERA NACIONAL-IV, PISCIFACTORÍA
CARRETERA NACIONAL-IV, LOCAL REYES