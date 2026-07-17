SERVICIO PÚBLICO

Electricidad de Puerto Real informa de cortes el próximo 22 de julio

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en sus instalaciones, para el día 22 de julio de 2026 desde las 08:30 horas hasta las 10:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Onda Cero Cádiz

Puerto Real |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

Los suministros afectados serán CT JUAN RAMOS (Nº 77780)

AV. 14 DE ABRIL DEL Nº29 AL Nº45 (IMPARES)

AV. JOSE MARIA FERNÁNDEZ GÓMEZ Nº18, BLOQUES DEL 1 AL 6

AV. JOSE MARIA FERNÁNDEZ GÓMEZ DEL Nº20 AL Nº48 (PARES)

C/ FRATERNIDAD DEL Nº5 AL Nº7 (IMPARES)

C/ LUCHADORES DE LA LIBERTAD DEL Nº1 AL Nº21 Y DEL Nº2 AL Nº8

C/ NIÑOS DE LA REPÚBLICA DEL Nº4 AL Nº14 (PARES)

C/ SOLIDARIDAD OBRERA DEL Nº4 AL Nº22 (PARES)

C/ TRECE ROSAS DEL Nº6 AL Nº34 Y DEL Nº17 AL Nº19

CARRETERA NACIONAL-IV, 662,5 CONST.

CARRETERA NACIONAL-IV, PANEL TRAFICO

CARRETERA NACIONAL-IV, PISCIFACTORÍA

CARRETERA NACIONAL-IV, LOCAL REYES

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