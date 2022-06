Elecciones Andalucía: Montero acusa al PP en San Fernando de ser un partido "antisistema"

LEER MÁS Elecciones Andalucía: el PSOE presenta su lista electoral para el 19J en Cádiz

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido esta noche en un mitin en la ciudad de San Fernando de que “el PP tiene el no por sistema y termina convirtiéndose en un Partido antisistema” con un patriotismo que se limita a “agitar la bandera” y un concepto de la política donde no cabe otro poder que el suyo. Montero ha criticado la crispación, el ruido y la deslealtad del PP y del gobierno andaluz durante estos años en que “no ha arrimado el hombro” en los momentos difíciles que ha atravesado y atraviesa este país. Así, se ha referido a todas las veces que el PP ha votado en contra de leyes y decretos que mejoraban la vida de las personas.

“Han dicho que no incluso ante la enfermedad porque pensaban que si las políticas fracasaban, ellos ocuparían la Moncloa”, ha argumentado para recordar que el Gobierno aprobó la prestación por cese de actividad de los autónomos con el voto contrario de Ciudadanos y PP igual que la revalorización de las pensiones, o medidas para las mujeres y los jóvenes. “Moreno Bonilla es cómplice de esos votos en contra de su partido, el PP”, asegura y anota que “ahora con todo el cuajo, se apunta las políticas del Gobierno de España cuando han votado en contra, después de haberse hecho el muerto, y moderado no es, lo que no ha hecho nada”. Montero ha recordado que “para proteger los servicios públicos Andalucía ha recibido 22.000 millones de euros más que los que transfirió Rajoy, y eso significan más de 125 hospitales, más de 7.000 escuelas, 600.000 profesores, mientras ellos han despedido a 8.000 sanitarios y 4.000 docentes”. “Esta comunidad autónoma es más pobre, hay menos convergencia, más deuda, porque no saben gestionar ni utilizar los recursos”, ha sentenciado.

La desigualdad es, para la ministra “el caldo cultivo de los populismos y a estos nos les interesa que la gente esté en política porque no representan la mayoría social”. “Hoy como ayer, como antesdeayer, estemos a la altura de la circunstancias, con la bandera que representa a esta tierra de hombres y mujeres que se han dejado la piel para que Andalucía tenga future”, ha pedido a sus compañeros insistiendo en que “a pesar del ruido, de encuestas que me importan un comino y de medios en contra, a pesar de todo, hagamos el trabajo de siempre, ser altavoces de nuestros valores y principios, del future, de la ilusión, de la alegría, de confiar en un futuro mejor para la gente que tenemos detrás, para aquellos que no pueden más y que están deseperados”. Montero mantiene que “se van a llevar una sorpresa, si ya tiene cara de pasmado, y a éste señalando el cartel del candidato socialista, a Juan Espadas lo vamos a llevar a San Telmo, porque Andalucía se lo merece, merece que el socialismo vuelva a San Telmo, merece un futuro socialista”.