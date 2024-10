La Báskula se ambienta este jueves con grupos musicales gaditanos en el ‘Halloween Fest’

El próximo jueves tendrá lugar el ‘Halloween Fest’ en el Centro de Música Joven La Báskula, un festival organizado por la Delegación Municipal de Juventud e Infancia con motivo de la celebración de Halloween y que contará con la participación de tres grupos de música: Odisea, Gut The Guilty y Burned Waves. El festival comenzará a las 20:30 horas, y desde media hora se podrá acceder gratuitamente a la sala hasta completar aforo. Con ello, desde Juventud se continúa ofreciendo el espacio de La Báskula totalmente equipado con materiales de calidad., en especial su sala de conciertos, para colectivos juveniles o grupos que tienen esta necesidad de espacios para poder realizar sus festivales o actuaciones.

El primer grupo, Odisea, es una banda de Metal Alternativo originaria de la provincia de Cádiz, formada en el verano de 2022 tras la disolución de varios proyectos musicales previos. Desde entonces, la banda se ha enfocado en desarrollar su sonido y encontrar su alineación definitiva. En 2023, comenzaron a presentarse en vivo, participando en eventos locales como el DeCadiFest o el Purethrash Metal (Coast Edition). Además, realizó conciertos fuera de su provincia, en localidades como Dos Hermanas y Marinaleda. Su estilo musical se nutre de influencias de bandas americanas como System of a Down, Avenged Sevenfold y Halestorm. Odisea no sólo se distingue por su sonido, sino también por su energía en el escenario, donde la intensidad de los moshpits y pogos es una constante en cada actuación.

En 2024, Odisea sigue avanzando con fuerza, presentando las canciones que formarán parte de su próximo álbum titulado "Ecos del Alma", que estará disponible el 27 de diciembre. Además, estrena este mes su nuevo single "Impío". Por su parte, Gut The Guilty es una banda de metal creada en Cádiz mayoritariamente. La banda se creó hace relativamente poco tiempo, pero es una banda con muchas expectativas, muchas ganas de tocar y sobre todo de hacer retumbar ese género que es el metal. Las principales influencias de esta banda vienen de géneros como el Punk, DSBM, Death Metal y Metal clásico, lo que les provoca desarrollar canciones para poder unir estos géneros a la manera que deseen. Este concierto del ‘Halloween Fest’ será su debut como grupo en Cádiz. Su objetivo con el concierto de la sala BKL es hacer que la gente pueda bailar, gritar, cantar, saltar y en general pasarlo bien, cosas que seguro van a ofrecer.

Por último, Burned Waves es una banda de grunge originaria de Cádiz y Chiclana, formada este año a partir de miembros de proyectos anteriores. A pesar de ser un grupo reciente, en su primer concierto en septiembre lograron agotar las entradas en su debut, compartiendo escenario con sus compañeros de Gatogordo, otra banda local. El sonido de Burned Waves está influenciado por el grunge distorsionado de los años 90, con toques de punk y rock alternativo. No solo revitalizan este género, sino que en cada actuación transmiten una energía arrolladora, cargada de adrenalina y pasión por la música que crean e interpretan. Aunque aún no han publicado ningún material oficial, su repertorio incluye tanto canciones originales como versiones, todas impregnadas de la intensidad y autenticidad que define a la banda.