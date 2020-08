La Base Naval de Rota prohibe al personal militar el consumo en bares y restaurantes fuera del recinto

La dirección de la Base Naval de Rota ha prohibido al personal que resida dentro de las instalaciones militares consumir en bares y en restaurantes de forma presencial de la villa de Rota, tan solo autorizando el consumo en servicio a domicilio o en recogida en local. Es una medida que ha hecho pública la Base Naval de Rota en las redes sociales que toman, aseguran en un comunicado, por el aumento exponencial de casos por la Covid-19 que experimenta la provincia de Cádiz y, en concreto, el área de Rota. Esta restricción también la recomiendan al personal civil que tiene residencia en la base.

El comunicado lo escribe David Baird, Comandante en jefe de la Estación Naval de Rota. Asegura que comer en un restaurante es una actividad de "alto riesgo que frecuentemente" conduce a encuentros donde no se pueden guardar las distancias de seguridad. Aseguran desde la dirección de la base que "están siendo precisos" con las medidas que se están tomando en relación con la Covid-19: "Hemos aprendido mucho", aseguran en este comunicado.

Desde la Base Naval achacan el aumento de caso a la llegada de población turística y por ello esperan que con su marcha disminuyan los casos positivos y así puedan relajar las restricciones impuestas. La dirección de la Base Naval de Rota apela al sentido común y llaman a evitar áreas concurridas, a usar la mascarilla y a reducir los contactos diarios.

