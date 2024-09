El Ayuntamiento de El Puerto proyecta dos nuevos museos en la ciudad dedicados al vino y a las hermandades

LEER MÁS El pleno de El Puerto debate los presupuestos el próximo 17 de septiembre: los más altos de su historia

Dos nuevos museos tendrá la ciudad de El Puerto de Santa María: uno dedicado al vino y otro dedicado a las hermandades y al universo cofrade. Ambos dice el regidor portuense, Germán Beardo, en una entrevista en Onda Cero, que son "deudas históricas" que tiene con estos sectores de la ciudad. El alcalde Germán Beardo acude a Más de Uno Bahía de Cádiz tras la aprobación en solitario del presupuesto de la ciudad de este año el cual considera que es un punto de inflexión porque es el primero con el ayuntamiento saneado.

El regidor portuense sitúa los retos del nuevo curso político en la consecución de los nuevos contratos de servicio de la ciudad de los cuales la limpieza es "la prioridad". Dice Beardo que "es consciente que la ciudad necesita mejorar en limpieza" pero necesitaba de esta situación de saneamiento financiero para acometer los ajustes necesarios en las encomiendas de servicio "porque es insuficiente y así lo demostró nuestro voto en contra cuando se aprobó".

No descarta el cierre de Impulsa El Puerto

Sobre la situación de la empresa Impulsa El Puerto] dice el regidor portuense que "no quieren empresas por mera supervivencia de la sociedad": "Chiringuitos no queremos ni uno", dice Germán Beardo. "Impulsa El Puerto está en una situación de concurso de acreedores porque se le quitó la vía de negocio y no se le otorgó ninguna", dijo Germán Beardo que cree imprescindible que se rescate el patrimonio y "una vez que la sociedad esté limpia se valorará la situación".