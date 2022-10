Alfredo Fernández (AxSí): "La falta de confianza y de diálogo la tenemos que frenar cuando negociamos un presupuesto"

LEER MÁS Andalucía por Sí rompe el pacto de gobierno de Puerto Real

"El PSOE siempre tendrá una puerta abierta con Andalucía por Sí para negociar por el bien de Puerto Real independientemente de donde esté cada uno". Alfredo Fernández, portavoz y concejal de Andalucía por Sí, ha tendido la mano para negociar con el gobierno en minoría del PSOE de Puerto Real los grandes asuntos de la ciudad, pero ya fuera del equipo de gobierno. En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, Fernández ha explicado que el 'detonante' de la ruptura del pacto de gobierno ha sido la negociación de los presupuestos, los cuales asegura que "no son malos, pero insuficientes".

Fernández asegura que no se avisó a la otra mitad del Gobierno local y ha acusado al PSOE de "ningunear" a Andalucía por Sí por no convocar la comisión económica del pacto: "Al margen de las decisiones técnicas, hay un órgano común que se tiene que convocar para establecer la línea política y no se ha hecho", recuerda el concejal andalucista. "La falta de diálogo y confianza no es nueva", denuncia Fernández que considera que "se tiene que acabar" a la hora de negociar un presupuesto "que es un documento vital". No es el primer choque entre ambas formaciones: el primero fue a la hora de negociar una subida del IBI en la ciudad, que provocó el rechazo de AxSí y que tras negociar no se llevó a Pleno. "Ahí fue cuando entendieron que no gobernaban en solitario", denuncia el portavoz andalucista.