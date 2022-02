Una experiencia 'rompedora' de Ruibal y Totem Ensemble en el 'Principal' de Puerto Real

Ya están disponibles en www.tickentradas.com las entradas para el espectáculo 'Mi sur, mi paisaje', que Javier Ruibal y Totem Emsemble ofrecerán el próximo 18 de febrero en el Teatro Principal de Puerto Real. El artista portuense protagoniza un concierto en el que compartirá escenario con el quinteto Totem Emsemble, así como con su hijo, Javi Ruibal. El inicio del evento será a las 21.00 horas. Las puertas se abrirán a las 20.0 horas. Ruibal, Premio Nacional de Músicas Actuales 2017, ofrece una propuesta totalmente diferente a lo que suele acostumbrar. Sus mejores piezas vestidas de lujo con un marcado influjo del impresionismo español y acompañado por la versatilidad y originalidad del quinteto de cuerda Totem Ensemble.

Treinta años de oficio avalan a Javier Ruibal, músico creativo y diferente a todos los de su cultura y generación. Compositor, arreglista, guitarrista y cantante. Autodidacta y heterodoxo. Músico de frontera. Fronterizo con el flamenco, pero tomando la precaución de no hacerse pasar por lo que no era: un flamenco, no por falta de afición sino por absoluto respeto al mismo. Sin embargo, una buena parte de la nueva música flamenca está directamente influenciada por este artista que se descubre como un auténtico innovador del lenguaje musical y poético. Música y textos cuidados con buena factura en sus arreglos y ejecución con la guitarra.

Las cualidades de su voz le permiten transitar por las sonoridades del flamenco, la música del magreb, de india y del caribe en un ir y venir constante y armonioso que nos invita a creer en un nuevo lugar de encuentro para la felicidad, un nuevo planeta que está aún en formación. En lo que respecta a Totem Emsemble, cabe destacar que en el panorama andaluz no se encuentra habitualmente un quinteto de cuerdas con más de 15 años de existencia. Se trata de un grupo estable que nace de la iniciativa de una serie de profesionales con una larga experiencia. Una de las señas de identidad de este grupo, es el haber trabajado durante su larga trayectoria todo tipo de repertorios, incluyendo la música del siglo XX, en muchas de las corrientes y estilos que se surgieron a lo largo del mismo.