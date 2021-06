Drag 'The Macarena': "El suicidio de personas jóvenes como sociedad nos dice que estamos fracasando"

LEER MÁS Drag Race España triunfa en Atresplayer Premium

Si ves el popular concurso Drag Race España en Atresplayer te sonará 'The Macarena': la primera eliminada del popular concurso de la plataforma de pago de Atresmedia ha visitado hoy Más de Uno Bahía de Cádiz en Camposoto, su lugar de nacimiento. Drag Race España es para Macarena un concurso "necesario" que pone de relieve al mundo del drag en nuestro país: "Lo llevaban pidiendo desde hace muchísimo tiempo", ha explicado. Ha destacado la labor "brutal" de Atresmedia y 'Buendia Estudios' en este concurso que es éxito de crítica. Macarena ha hecho autocrítica: "Me echaron por que no sabía coser", cree aunque asegura que la gente "tiene ganas de seguir conociendo a Macarena".

'The Macarena' lleva tres años en el mundo del drag. Siguiendo los pasos de su 'madre drag', la conocida Samantha Ballantines, se inmiscuyó en este universo: "Cuando me fui a vivir a Inglaterra, dije: esta es la mía", aseguró. Define su estilo como 'drag andaluza': "lo que nosotras hacemos antes se llamaba travestismo", asegura recalcando la potencia de las drags andaluzas y el estilo propio "siempre con la bandera de Andalucía". "Las drags y los artistas andaluces llevamos a Andalucía siempre: queremos que se nos vea como lo que somos", aseguraba.

Una transformación personal

Es el mes del Orgullo LGTBIQ+ y 'Drag Race España' contribuye, según 'The Macarena' a la visibilización de la realidad drag y del colectivo. "Es muy importante ser visible", asegura The Macarena porque tiene muchos seguidores de edades entre 12, 13 y 14 años: "Cuando era pequeño no teníamos referentes LGTBIQ+ en la televisión", recuerda denunciando que "siempre que salía un mariquita en la tele era para la broma". "Ahora tenemos que abrir un camino que antes no estaba ahí", resalta.

Uno de los grandes problemas que se denuncian en la semana y el mes del Orgullo LGTBIQ+ son las agresiones e, inclusive, los suicidios. 'The Macarena' cree que los suicidios de adolescentes indican un fracaso como sociedad, por eso cree necesario abrir un debate sobre la salud mental en los jóvenes durante todo el año. "Yo llevo tres años en terapia", reconoce reclamando que "hay que normalizar ir a terapia". Lo "chungo", denuncia The Macarena, "es necesitar ir a terapia y no ir".