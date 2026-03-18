La Biblioteca de Santa María inaugura dos murales de la artista Gloria Garrastazul

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Maite González, ha visitado este lunes la Biblioteca de Santa María, donde se han presentado dos nuevos murales, obra de Gloria Garrastazul. Estos murales se enmarcan en un proyecto de dinamización de las bibliotecas municipales que se está llevando a cabo desde la delegación municipal de Cultura y que tiene como objetivo la transformación de estos espacios para darles identidad a través de expresiones artísticas, como es el caso de esta obra de Gloria Garrastazul.

Maite González ha recordado que el pasado mes de octubre se inauguró un mural de esta misma artista en la biblioteca Adolfo Suárez y ahora le toca el turno a la de Santa María. “En muchos barrios, la biblioteca no solo cumple la función de sala de estudios o de préstamo de libros, sino que actúa como un espacio de encuentro y construcción de identidad colectiva”, ha señalado Maite González, que ha añadido que “la intención de incorporar arte permite acercar el espacio y hacerlo más atractivo”.

La teniente de alcalde delegada de Cultura ha apuntado que “contamos con una artista de reconocido prestigio y con una trayectoria brillante y que además es vecina del barrio y usuaria de las bibliotecas. Es todo un honor que haya realizado estos murales con los que sin duda se motivará y aumentará la comunidad lectora en el barrio de Santa María”.