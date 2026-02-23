Bellido pide una reforma del sistema que “blinde” la financiación local que “debería ir en paralelo” a la autonómica

El presidente de la FAMP ha asegurado que las corporaciones locales “somos la Administración que menos fondos y recursos financieros tenemos” de las tres que componen el Estado, entre un 12 a un 13% del total. “Muy lejos de aquel 33% para cada Administración que ya se reclamaba en los inicios de nuestra democracia”.

De igual manera, ha abundado que “las corporaciones locales, sin un mapa claro de competencias, asumimos muchas que son impropias y, además, con escasos recursos; aunque la buena gestión nos ha permitido tener un superávit de más de 7.000 millones de euros sólo en el año 2024, siendo la única Administración que lo consigue, desde 2012”.

Bellido también se ha referido a la “excelente gestión que las entidades locales” están realizando con los fondos Next Generation apuntando que la Airef señala que el grado de ejecución de estos fondos europeos se sitúan entre el 53 al 57% frente al 38% ejecutado por las autonomías. “Una cifra que refleja que los ayuntamientos somos eficientes y eficaces gestionado”.

Por otra parte, Bellido ha valorado “muy positivamente la coogobernanza” que ha permitido la “integración inmediata” de todos los medios humanos y materiales proporcionados por las Administraciones Públicas: Junta, Gobierno de España y entidades locales en una situación de emergencia que, en su balance, ha resultado “un éxito gracias a la cooperación, lealtad institucional y a los ciudadanos que han entendido las medidas que se adoptaron durante el tren de borrascas que afectaron gravemente a numerosos municipios andaluces.

En este sentido, ha resaltado que “ahora toca reconstruir” los sectores productivos más importantes de la economía y “todos debemos aportar recursos para la reconstrucción de estas áreas clave de Andalucía”. El presidente de la FAMP ha destacado la aportación de los ayuntamientos con sus servicios municipales de mantenimiento, bomberos, Policía Local, Protección Civil, técnicos y expertos que han proporcionado músculo sobre el terreno abundando que, este “trabajo conjunto” con el resto de las Administraciones Públicas, bajo la dirección de Emergencias de Andalucía, ha demostrado que “arrimando el hombro e intregrando a todos hemos podido salvar situaciones muy difíciles. Ha sido un gran ejemplo de la sociedad andaluza, un éxito de todos”.