Andalucía plantea al Gobierno un nuevo confinamiento total ante el aumento de los contagios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado sentirse "muy preocupado" por la "explosiva" situación de incremento de los casos de coronavirus en la región, por lo que ha anunciado que "previsiblemente" este viernes se anuncien medidas más duras para la comunidad.

Durate una visita a Algeciras (Cádiz), el presidente andaluz ha dicho que este viernes se reunirá el Comité de Expertos que abordará la necesidad de restringir la movilidad y actividad dentro de la comunidad para frenar los contagios, que se están multiplicando "de una manera muchísimo más rápida que en la primera y segunda ola".

Moreno ha dicho que localidades como La Línea de La Concepción registran 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, y ha achacado este incremento de los contagios a los contactos sociales durante las navidades y a la presencia de la cepa británica, que se ha detectado en localidades cercanas a Gibraltar, así como en Málaga.

Plantea un confinamiento total como en marzo

El presidente ha dicho que en Andalucía llevan tiempo preparándose mediante la ampliación de las UCI y el número de plazas hospitalarias: "Hemos contratado profesionales, pero nada es suficiente para la ola que viene".

Asimismo, ha apuntado que "hay países con sistemas sanitarios muy poderosos, como Alemania o Reino Unido, que han decretado un confinamiento total", por lo que en España, tenemos que prepararnos para esas circunstancias.

Ha subrayado que el Gobierno central "está viendo datos que son sorprendentemente altos en países como Alemania y Reino Unido".

"No sería comprensible que el Gobierno de la Nación teniendo los datos que se están viendo no sólo en Andalucía, sino en el resto de España y Europa, no tomara una decisión en el conjunto del país", ha apuntado Juanma Moreno, que ha subrayado que el confinamiento de la población es "la máxima decisión posible" y debe ser "responsabilidad del propio Estado" y adoptarse "en común" para todo el país.

"Es la máxima decisión que se puede adoptar en el ámbito de la movilidad", ha incidido el presidente andaluz para subrayar que "en otros países de Europa" ha sido el Estado el que ha tomado esta decisión.

"El Gobierno debe asumir su responsabilidad en la gestión de la pandemia. Hasta ahora sólo las comunidades autónomas lo están haciendo con los instrumentos que tenemos, que a veces ni siquiera están bien definidos desde un punto de vista jurídico. Creo, con la máxima humildad y respeto, que el Estado, en el más amplio sentido de la palabra, tiene que dar respuesta a situaciones de la magnitud que estamos viviendo en estos momentos. No sería comprensible que conociendo los datos que tenemos no tomara una decisión", ha dicho.