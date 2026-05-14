'El Último de La Fila' vuelve a los escenarios en Roquetas de Mar

Después de tres décadas de ausencia de una de las bandas más influyentes de la historia del pop rock español, Manolo García y Quimi Portet vuelven a los escenarios. 'El Último de La Fila', en una gira que ha recorrido ya ciudades como Fuengirola (Málaga) o Barcelona. En este ocasión y este próximo 16 de mayo, su música recalará en el Estadio Municipal Antonio Peroles de Roquetas de Mar. En concreto, García y Portet, vuelven con su disco recopilatorio 'Desbarajuste Piramidal' en el que se incluyen algunos de los himnos históricos de la banda.

Cabe destacar que Roquetas de Mar, ante la previsible afluencia de personal, repetirá el dispositivo especial que se organizó la semana pasada para el concierto de Aitana el pasado 9 de mayo. De igual modo, este sábado, se habilitará un servicio de lanzadera gratuito. Tendrá salida desde el lateral del Teatro Auditorio y frente a los aparcamientos del nuevo recinto ferial de Roquetas. La previsión del consistorio es que el operativo funcione desde tres horas antes del inicio del concierto para poder facilitar el acceso al recinto. En la misma línea, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha dado a conocer que se habilitarán tres zonas como aparcamientos en las zonas colindantes al Estadio Antonio Peroles. Se recomienda así, planificar el desplazamiento con antelación y utilizar las opciones habilitadas.

Tras Roquetas de Mar, la gira continuará por otras grandes ciudades como Madrid, Bilbao, Santiago de Compostela, Sevilla o Valencia.