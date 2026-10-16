La UAL presenta las próximas actividades en el Pabellón de Historia Natural

La Universidad de Almería ha presentado la programación del Pabellón de Historia Natural (PHN) para el primer cuatrimestre del curso, con más de veinte actividades destinadas a acercar la ciencia y el patrimonio natural a la ciudadanía. La vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, y el director del Pabellón, Juan Gisbert, han dado a conocer una agenda que incluye conferencias, visitas guiadas y salidas al entorno natural, junto con la nueva página web de este espacio universitario.

La nueva web, www.ual.es/pabellonhistorianatural, reúne información sobre las colecciones, las exposiciones y las propuestas formativas del Pabellón. Integrada en el portal de la Universidad de Almería, se ha diseñado como una herramienta accesible e intuitiva para facilitar el conocimiento de la biodiversidad y la geodiversidad que custodia este espacio.

María del Mar Ruiz ha explicado que la plataforma se dirige tanto al público general, familias, estudiantes y comunidad educativa, como a investigadores. Además de consultar las actividades y los fondos del PHN, los usuarios pueden encontrar información práctica para organizar su visita y conocer la oferta destinada a colegios y otros centros educativos.

El Pabellón está situado en el ala este del campus, en el Edificio Científico-Técnico V, junto a los Jardines Botánicos de la UAL. Su horario de apertura al público general es de viernes a domingo, de 9:30 a 14:00 horas, con entrada gratuita. La web también permite reservar visitas guiadas gratuitas para grupos e incluye un apartado específico sobre educación.

Voluntariado para acercar la ciencia al público

La plataforma recoge, asimismo, información sobre el programa de voluntariado cultural desarrollado por estudiantes de la Universidad de Mayores, gracias a la vinculación del PHN con la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE).

Juan Gisbert ha destacado la labor de estos voluntarios, que orientan a los visitantes y atienden tanto al público general como a colectivos vulnerables o en situación de exclusión social. Para ello, han recibido formación en técnicas de guía y manejo de grupos, además de un curso sobre los contenidos científicos y las colecciones del Pabellón.

“Han estudiado mucho y están muy preparados”, ha señalado el director, que ha agradecido su implicación y la colaboración del responsable de la Universidad de Mayores, Antonio Codina.

El mar de Alborán, protagonista de la programación

La agenda del cuatrimestre ha comenzado con visitas guiadas dedicadas a la geodiversidad y la biodiversidad almerienses y con la exposición temporal ‘Alborán: El latido azul del Mediterráneo’, inaugurada el pasado 3 de octubre.

Esta muestra sirve de eje para un ciclo de conferencias sobre el medio marino. Durante octubre se abordarán cuestiones como el impacto de los plásticos en la cadena trófica, con Sergio López, y el análisis global de la cuenca marina, a cargo de Francisco J. Moyano.

La programación también permitirá conocer la geología y la formación del fondo del mar de Alborán, así como los cambios experimentados por la línea de costa almeriense a lo largo del tiempo geológico. A estas propuestas se suma una salida nocturna al desierto de Tabernas, prevista en varias fechas debido a su buena acogida, para descubrir las características geológicas del paraje y su paisaje bajo la luz de la noche.

En noviembre, Diego Moreno ofrecerá una actividad sobre la biodiversidad marina de Almería y Mabel Sáez abordará la ‘Almería azul’. El 5 de diciembre, la programación se centrará en la evolución de los cetáceos. También está prevista una charla de Azucena Martín y Mabel Angulo sobre Jimena Quirós, la primera oceanógrafa y científica funcionaria de España. En enero, María Castilla intervendrá con ‘Delfines en Aguadulce’.

Con esta oferta, la Universidad de Almería busca reforzar el Pabellón de Historia Natural como un espacio de encuentro entre la investigación, la educación y la sociedad, abierto tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la ciudadanía.