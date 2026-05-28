El TSJA rechaza suspender el acuerdo de Pleno que nombró a Álvaro Ramos como alcalde de Garrucha

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la suspensión cautelar del acuerdo plenario del pasado 12 de febrero de 2026 por el que Álvaro Ramos fue nombrado alcalde de Garrucha, dentro del pacto de gobierno alcanzado con el PP para asumir la Alcaldía en la recta final del mandato.

En un auto, el alto tribunal andaluz desestima la medida cautelar solicitada por el PSOE, que pretendía paralizar el nombramiento mientras se resuelve el procedimiento principal, en el que se cuestiona la legitimidad de Ramos para ejercer como alcalde tras su expulsión de IU.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo argumenta que acceder a la suspensión cautelar supondría anticipar el sentido de la sentencia que debe dictarse sobre el fondo del asunto, algo que considera improcedente, ya que equivaldría a una estimación anticipada del recurso.

Asimismo, el tribunal recuerda que los actos administrativos son ejecutivos con carácter general y que la suspensión cautelar constituye una excepción a esa norma.

De este modo, el TSJA mantiene a Álvaro Ramos al frente de la Alcaldía mientras continúa el análisis jurídico del caso antes de emitir una resolución definitiva.

El pleno municipal eligió a Ramos como nuevo alcalde el pasado 12 de febrero. El edil concurrió a las elecciones bajo las siglas de Garrucha para la Gente y alcanzó un acuerdo de gobierno con el Partido Popular basado en una alcaldía rotatoria que le permite ejercer el cargo durante 14 meses.

La candidatura de Ramos obtuvo el respaldo de los seis concejales del PP, el edil de Vox y el concejal que concurrió junto a él en las elecciones. Frente a ello, la socialista María López reunió los siete votos de su grupo más el apoyo del concejal de UCIN.