El Teatro Apolo de Almería reunirá a grandes figuras del deporte en la XI Reunión Medicina y Deporte

El Teatro Apolo de Almería acogerá el próximo 25 de septiembre la XI Reunión Medicina y Deporte, un encuentro nacional que reunirá durante doce horas a profesionales sanitarios, deportistas de élite y personas con historias de superación.

La jornada, organizada por el Grupo de Trabajo de Neurocirugía y Deporte de la SENEC, el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Torrecárdenas y la Asociación Nacional Sara Allut Plata, se desarrollará de 9:00 a 21:00 horas.

Entre los participantes estarán María Pérez, doble campeona mundial de marcha; Berni Rodríguez, campeón del mundo de baloncesto con España; José Manuel Ruiz, campeón del mundo y tricampeón de Europa de tenis de mesa y ganador de cinco medallas paralímpicas; y Rafael Guijosa, reconocido como uno de los grandes referentes del balonmano español.

El encuentro abordará la relación entre deporte, salud, prevención y superación personal. El neurocirujano y coordinador de la cita, Antonio Huete, ha destacado que la práctica de ejercicio físico puede contribuir a prevenir enfermedades y ha señalado que, según las estimaciones que maneja, 60.000 muertes al año podrían evitarse en España con ejercicio físico.

La reunión está impulsada por la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía y el Hospital Universitario Torrecárdenas, entre otras entidades, y busca consolidarse como un espacio de intercambio entre el ámbito médico y deportivo.