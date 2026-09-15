Detenido en El Ejido un joven acusado de agredir sexualmente a una mujer en un comercio

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido a un hombre de 27 años acusado de un presunto delito de agresión sexual. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre, alrededor de las cinco y media de la tarde, en un establecimiento comercial del Bulevar.

Según la denuncia, el joven se acercó a una mujer que estaba realizando unas compras y comenzó a hablar con ella con normalidad. Le preguntó por la calidad de una prenda que, supuestamente, había adquirido para su pareja y, después de que la mujer le respondiera, aprovechó el momento para agarrarla de la mano y dirigirla contra su voluntad hacia sus genitales.

La víctima aseguró que se quedó bloqueada durante unos instantes y que, finalmente, le advirtió de que avisaría a la Policía. El hombre cesó entonces en su actitud y abandonó el local con aparente tranquilidad.

La actuación quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento. Los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar, visionaron las imágenes y obtuvieron una descripción del sospechoso. Apenas dos horas después localizaron al presunto autor en la estación de autobuses de El Ejido, donde fue detenido.

Durante la investigación aparecieron además indicios de que el comportamiento podría haberse repetido anteriormente. El responsable del comercio manifestó a los agentes que esa misma persona ya habría protagonizado situaciones similares y que incluso había proferido amenazas e insultos contra él, sus trabajadores y algunos clientes.

El detenido, que no llevaba documentación cuando fue arrestado, fue identificado posteriormente en dependencias policiales. Los investigadores comprobaron también que contaba con antecedentes policiales relacionados con amenazas y estafa.

El caso quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Judicial de El Ejido. El detenido pasó a disposición judicial y el juzgado acordó su puesta en libertad con una orden que le impide acercarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella.