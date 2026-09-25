Los socialistas de Almería y Roquetas de Mar eligen este sábado a sus candidatos a las alcaldías

Las elecciones municipales se celebrarán en mayo del próximo año y las distintas formaciones políticas ya han comenzado a definir quiénes serán sus candidatos a las alcaldías de toda España. El Partido Socialista de Andalucía dedica este mes de septiembre a desarrollar su proceso interno de primarias en las capitales de provincia y en los municipios con más de 20.000 habitantes. Este sábado llegará una de las jornadas principales, con votaciones previstas en once agrupaciones de toda Andalucía.

En la provincia de Almería, únicamente dos municipios afrontan este procedimiento al haberse presentado varias candidaturas para encabezar las listas de las elecciones municipales de 2027 y haber conseguido los aspirantes al menos un 15% de los avales de la militancia. Se trata de Almería capital, donde concurren Fátima Herrera y Antonio Ruano, y Roquetas de Mar, con Rafael Torres Parrilla y José Demetrio Rodríguez Martín como candidatos.

Los cuatro aspirantes han intensificado durante los últimos días sus esfuerzos para conseguir el respaldo de sus compañeros, mientras que los afiliados de ambas agrupaciones están convocados este sábado para elegir mediante su voto a quien quieren que les represente en la carrera por las alcaldías. En ambos casos se trata de municipios gobernados desde hace décadas por el Partido Popular con una situación de estabilidad política.

En Almería capital, Fátima Herrera y Antonio Ruano comparten grupo municipal y ambos son concejales del Ayuntamiento. Herrera, sin embargo, dispone oficialmente del respaldo de la dirección del partido. Fue designada portavoz municipal en sustitución de Adriana Valverde, que había concurrido en dos ocasiones como candidata a la Alcaldía, y además es diputada en el Parlamento de Andalucía después de formar parte de la candidatura presentada por la provincia en las últimas elecciones autonómicas. Precisamente, la acumulación de responsabilidades podría convertirse en uno de los aspectos cuestionados de su candidatura.

Por su parte, Ruano es uno de los concejales que participa de forma más activa en la presentación y defensa de propuestas de su formación durante los plenos municipales. Además, ya ha participado anteriormente en procesos internos de su partido. El pasado año optó a la Secretaría General de la Agrupación Local de Almería, un proceso en el que finalmente fue elegido Juan Francisco Colomina.

También este sábado los militantes del Partido Socialista de Roquetas de Mar están llamados a participar en las primarias, un proceso que ha generado cierta sorpresa dentro de la formación, donde inicialmente se daba por hecho que Rafael Torres sucedería a Manuel García, quien ha sido candidato a la Alcaldía en varias ocasiones. Torres ocupa actualmente el cargo de vicesecretario general junto a García y ya asumió el puesto de portavoz del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

José Demetrio Rodríguez, sin embargo, ha conseguido reunir los avales necesarios para concurrir. Su trayectoria política no comenzó en Roquetas de Mar, sino en la localidad vecina de Vícar, donde llegó a ser apartado de la militancia socialista. Ahora ha decidido competir con quien era considerado el sucesor natural de Manuel García, una intención que ha quedado plasmada con la presentación de su candidatura y el respaldo recibido por parte de otros compañeros.

Aunque está previsto que este sábado se habiliten urnas en las dos principales ciudades de la provincia, todavía podrían producirse cambios hasta el mismo día de la votación, incluida la posible retirada de alguno de los aspirantes. El proceso interno en el Partido Socialista de Almería permanece, por tanto, abierto a modificaciones de última hora.

En El Ejido, la decisión llegará desde Madrid: La principal incógnita sobre las candidaturas socialistas a las alcaldías de la provincia se encuentra en El Ejido, tercer municipio almeriense con mayor población. La agrupación socialista ejidense se encuentra prácticamente inactiva desde que una gestora asumió su dirección hace un año. Aunque durante las últimas semanas se han producido intentos para presentar candidaturas, será finalmente la dirección provincial la encargada de proponer a la persona que optará a la Alcaldía. La propuesta será remitida posteriormente a la dirección federal del partido, que tendrá que aprobarla o rechazarla. En este caso, además, los plazos no coinciden con los establecidos para el proceso de primarias. Algunos militantes socialistas de El Ejido han expresado su malestar ante lo que consideran una designación directa.

Por el momento, el Partido Socialista de Andalucía solo ha confirmado oficialmente tres candidaturas en municipios de la provincia de Almería. En Adra será candidata María Teresa Piqueras Valarino, en Níjar repetirá Esperanza Pérez Felices y en Vera concurrirá Pedro Francisco Gallardo García.