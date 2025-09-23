El sindicato USTEA se concentra por la eliminación de unidades educativas en la provincia

La organización sindical USTEA denuncia que el curso 2025-2026 comienza, un año más, bajo el signo de la falta de recursos y de las promesas incumplidas por parte de la administración educativa andaluza. Según sus estimaciones, en este curso se han suprimido alrededor de 500 unidades en toda la comunidad, que se suman a las 2.402 eliminadas desde 2019. Concretamente, en la provincia de Almería la cifra asciende al menos a 30 unidades, con ejemplos como las unidades de 3 años suprimidas en centros como el CEIP Clara Campoamor de Huercal de Almería o el CEIP Freinet de la capital que cuenta con un solo aula en la que se integran numerosos alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, al ser centro prioritario de integración de este alumnado.

USTEA advierte que más del 90% de los centros presentan al menos un aula con ratios por encima de lo legalmente establecido, como ocurre en el CEIP Lope de Vega y CEIP Nueva Almería de la capital, en los centros educativos San Indalecio y Ferrer Guardia de La Cañada o el CEIP Posidonia de Roquetas de Mar. Para la organización, la situación es reflejo de unos recortes que siguen siendo seña de identidad de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Junta.

La organización critica que, en numerosos centros de la provincia, el inicio de curso se produce con plantillas incompletas. Al menos 170 docentes no se incorporarán hasta el 10 de septiembre en Primaria y muchos otros hasta el 15 en Secundaria, coincidiendo con la entrada del alumnado y sin haber podido organizar ni preparar sus clases. Ejemplo de ello es el CEIP La Atalaya de Níjar, donde faltan al menos dos docentes, CEIP Concordia de la localidad de Campohermoso con un docente menos de primaria, CEE Rosa Relaño con falta de docentes de Audición y Lenguaje, CEIP La Molina y CEIP Posidonia con dos docentes de apoyo menos con respecto al curso pasado, CEIP Freinet sin orientador/a y con un maestro de Audición y Lenguaje compartido en el presente curso o los EOE de Alhama y Aguadulce, que comienza el curso con un orientador menos.