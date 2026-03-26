Semana Santa Almería 2026: procesiones, itinerarios y puntos de interés del Domingo de Ramos

BORRIQUITA
Ilustre Hermandad del Niño Jesús del Remedio y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Victoria en su Entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz
Fundación: 1924 / Pasos: 2
Sede Canónica: Iglesia Parroquial del Espíritu Santo.
Imágenes: El Señor de la Victoria, obra de Guzmán Bejarano Moreno (1996). Nuestra Señora de la Paz, obra anónima de finales del siglo XVIII y restaurada por Luis González Rey (2005).
Salida: 10:00h, Entrada carrera oficial: 11:30h, Plaza Catedral: 12:30h, Recogida: 14:50h.
ESTRELLA
Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella
Fundación: 1991 / Pasos: 2
Sede Canónica: I.P. San Isidro Labrador.
Imágenes: Nuestro Padre Jesús de las Penas, obra de Alberto García Jeute (1997). María Santísima de la Estrella, obra de Alberto García Jeute (1992).
Salida: 15:00h, Entrada carrera oficial: 17:40h, Plaza Catedral: 18:50h, Recogida: 23:20h.
Puntos de cante: Balcón de la Diputación. C/Navarro Rodrigo.16.45 h.
LOS ÁNGELES
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia en su Crucifixión y María Santísima de los Ángeles
Fundación: 1996 / Pasos: 2
Sede Canónica: Santa María de los Ángeles.
Imágenes: Cristo de la Misericordia, obra de Dubé de Luque (2008). María Santísima de los Ángeles, obra de Dubé de Luque (1999).
Salida: 16:00h, Entrada carrera oficial: 18:30h, Plaza Catedral: 19:35h, Recogida: 23:20h aprox.
Punto de cante: A la salida Casa Hermandad, 16:00 h e Iglesia de Santiago, 20:45 h.
SANTA CENA
Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y María Santísima de Fe y Caridad
Fundación: 1983 / Pasos: 2
Sede Canónica: Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.
Imágenes: Señor de la Santa Cena, obra de José Antonio Navarro Arteaga (1998). María Santísima de Fe y Caridad, obra de Luis Álvarez Duarte (1989).
Salida: 19:00h. Entrada carrera oficial: 19:30h, Plaza Catedral: 20:35h, Recogida: 22:55h.
Punto de cante: C/Real, Museo del Aceite, 21.35 horas
Puntos de cante de la XLI Muestra de Saetas: Cantaoras/es: Ana Mar, María Canet, Antonia López, Juan Berenguel y Niño de las Cuevas