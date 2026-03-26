Semana Santa Almería 2026: procesiones, itinerarios y puntos de interés del Domingo de Ramos

BORRIQUITA

Ilustre Hermandad del Niño Jesús del Remedio y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Victoria en su Entrada Triunfal en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz

Fundación: 1924 / Pasos: 2

Sede Canónica: Iglesia Parroquial del Espíritu Santo.

Imágenes: El Señor de la Victoria, obra de Guzmán Bejarano Moreno (1996). Nuestra Señora de la Paz, obra anónima de finales del siglo XVIII y restaurada por Luis González Rey (2005).

Salida: 10:00h, Entrada carrera oficial: 11:30h, Plaza Catedral: 12:30h, Recogida: 14:50h.

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ESTRELLA

Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella

Fundación: 1991 / Pasos: 2

Sede Canónica: I.P. San Isidro Labrador.

Imágenes: Nuestro Padre Jesús de las Penas, obra de Alberto García Jeute (1997). María Santísima de la Estrella, obra de Alberto García Jeute (1992).

Salida: 15:00h, Entrada carrera oficial: 17:40h, Plaza Catedral: 18:50h, Recogida: 23:20h.

Puntos de cante: Balcón de la Diputación. C/Navarro Rodrigo.16.45 h.

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LOS ÁNGELES

Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia en su Crucifixión y María Santísima de los Ángeles

Fundación: 1996 / Pasos: 2

Sede Canónica: Santa María de los Ángeles.

Imágenes: Cristo de la Misericordia, obra de Dubé de Luque (2008). María Santísima de los Ángeles, obra de Dubé de Luque (1999).

Salida: 16:00h, Entrada carrera oficial: 18:30h, Plaza Catedral: 19:35h, Recogida: 23:20h aprox.

Punto de cante: A la salida Casa Hermandad, 16:00 h e Iglesia de Santiago, 20:45 h.

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SANTA CENA

Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y María Santísima de Fe y Caridad

Fundación: 1983 / Pasos: 2

Sede Canónica: Iglesia Parroquial San Pedro Apóstol.

Imágenes: Señor de la Santa Cena, obra de José Antonio Navarro Arteaga (1998). María Santísima de Fe y Caridad, obra de Luis Álvarez Duarte (1989).

Salida: 19:00h. Entrada carrera oficial: 19:30h, Plaza Catedral: 20:35h, Recogida: 22:55h.

Punto de cante: C/Real, Museo del Aceite, 21.35 horas

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Puntos de cante de la XLI Muestra de Saetas: Cantaoras/es: Ana Mar, María Canet, Antonia López, Juan Berenguel y Niño de las Cuevas