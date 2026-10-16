Las sagas literarias inspiran rutas basadas en localizaciones y autores

Seis títulos de la serie Los Libros del Puerto Escondido han movido a crear visitas literarias guiadas y gratuitas por las localizaciones reales de cada una de las tramas concebidas por María Oruña.

Se trata de un producto turístico experiencial cada vez más extendido por España.

La autora, que estará en La Casa de Las Mariposas de Almería este 20 de octubre a las 8 de la tarde en el evento Libros en la Onda de Onda Cero, asegura haberse "esmerado en cometer asesinatos en varias zonas" de Cantabria.

Además, se busca arrendatario para el bar restaurante de las estación de viajeros de Serón; espeleología en Sorbas; Festival Gastronómico de la Gamba Roja de Garrucha; Feria de la Perdiz y el Mundo Rural en Gádor; Rutas Micológicas Abulenses;...

De lunes a viernes a las 12,50 h, con Pepe Ballesteros, el turismo que gana en las distancias cortas.