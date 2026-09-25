Renfe Mercancías prepara una autopista ferroviaria para conectar las frutas y hortalizas de Almería con Europa

Renfe Mercancías da por fin un paso al frente con el sector de las frutas y hortalizas de la provincia de Almería, y prepara una autopista ferroviaria para conectar Almería con Europa y poder enviar por vía férrea, frutas y hortalizas a los mercados europeos.

El gerente de COEXPHAL, Luis Miguel Fernández, ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de Renfe Mercancías, Imanol Leza, para analizar las oportunidades que ofrecerá el futuro desarrollo ferroviario de la provincia y su impacto en la competitividad del sector hortofrutícola almeriense. En el encuentro participaron también el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y representantes de la Mesa en Defensa del Ferrocarril.

Durante la reunión, Renfe Mercancías mostró su interés por el potencial logístico que representa la producción hortofrutícola almeriense y confirmó que ya trabaja en un proyecto para establecer una autopista ferroviaria que permita conectar Almería con el Corredor Mediterráneo y los principales mercados europeos. Según explicó Imanol Leza, la operadora prevé estar en disposición de poner en marcha este servicio una vez finalicen las obras de la conexión ferroviaria entre Almería y Murcia. El objetivo es facilitar el transporte de semirremolques y contenedores refrigerados por vías de ancho estándar, ofreciendo una alternativa sostenible y competitiva para la exportación de frutas y hortalizas.

El director general de Renfe Mercancías destacó durante la reunion que el sector hortofrutícola constituye una oportunidad estratégica para la compañía. "El sector hortofrutícola almeriense nos interesa mucho porque supone una oportunidad de negocio de importancia para Renfe", señaló durante el encuentro. Por su parte, Luis Miguel Fernández, encontró muy positiva la reunión ya que abre una nueva posibilidad de transporte sostenible a las frutas y hortalizas almerienses, que podrían estar en tres días en el centro de Europa. Los asistentes coincidieron en que el desarrollo de una red logística intermodal permitirá incrementar la competitividad de sectores clave para la economía provincial, especialmente el agroalimentario, pero también actividades como la piedra natural o los graneles sólidos.

En este contexto, se analizaron las diversas infraestructuras que pueden tener un papel relevante en el futuro sistema logístico de la provincia, como los puertos secos proyectados en Níjar y Pulpí, la posible utilización de la plataforma ferroviaria de Gádor y la futura conexión ferroviaria con el Puerto de Almería.Tanto desde COEXPHAL como desde la Subdelegación de Gobierno y la Mesa del Ferrocarril subrayan la importancia de avanzar hacia un modelo de transporte que combine carretera, ferrocarril y transporte marítimo, contribuyendo a mejorar la eficiencia logística, reducir costes y avanzar en los objetivos de descarbonización. Como resultado del encuentro, los participantes se han comprometido a impulsar una jornada de trabajo específica sobre transporte de mercancías e intermodalidad antes de finalizar el año, con la participación de Renfe Mercancías, ADIF, operadores logísticos, Puertos del Estado y los representantes de los principales sectores económicos de la provincia.