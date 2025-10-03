Presentan el proyecto del nuevo Complejo Deportivo Polivalente de Costacabana

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presentado esta mañana el proyecto de ejecución del nuevo Complejo Deportivo Polivalente en el barrio de Costacabana.

Acompañada por los concejales de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio J.Casimiro; Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, así como por la arquitecta del estudio GmasP, redactores del proyecto, María del Mar Goberna Pérez, la alcaldesa ha detallado las características de esta infraestructura que transformará el actual Club Deportivo Municipal de Costacabana, reordenando la parcela que ocuparán las nuevas dotaciones, extendidas sobre una superficie de 10.354 m².

La parcela, de forma irregular, limita a las calles Garona, Rubén Darío y Carretera de Costacabana y al sur con las medianeras de viviendas recayentes a la calle Selva Negra. “Este proyecto es un paso más hacia una Almería más saludable, más cohesionada, reforzando el trabajo que venimos desarrollando desde todas las áreas, principalmente a través del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, demostrando que el deporte es un gran dinamizador social, económico y turístico para esta ciudad, y vamos a seguir apostando por esa línea”, ha afirmado Vázquez en el acto de presentación.

El proyecto, aprobado en agosto por la Gerencia Municipal de Urbanismo, contempla la reforma y ampliación de la piscina, así como la urbanización y creación de un parque en la parcela del complejo. El presupuesto base de esta primera fase de obras, cuya licitación hoy se ha aprobado y que en breve será publicada en la plataforma de contratación, asciende a 2.928.211,67 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de 12 meses desde el acta de replanteo. Además, se ha aprobado la contratación de la dirección de obra y ejecución, con un presupuesto adicional de 98.942,03 euros.

Entre las principales características del nuevo complejo destacan:

· Piscina cubierta de 140 cm de profundidad, diseñada para actividades acuáticas inclusivas: natación, fitness acuático, programas educativos y terapias para mayores, embarazadas y personas con discapacidad.

· Pista polideportiva de fútbol sala, con dos campos transversales de baloncesto y una pequeña grada.

· Zonas verdes, de sombra y esparcimiento, con espacios programados para todas las edades.

· Equipamientos biosaludables, zona de calistenia y juegos infantiles.

· Cafetería-bar concesionada y almacén municipal para mantenimiento.

· Instalación de placas fotovoltaicas para mejorar la eficiencia energética.

· En una fase posterior, se contempla la creación de una Ciudad de la Raqueta.

La alcaldesa ha subrayado el carácter participativo del proyecto, fruto del diálogo con la Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana y del trabajo conjunto en el que han participado las áreas de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes y Urbanismo y Vivienda, junto al Patronato Municipal de Deportes. “Estamos ante una instalación que va a transformar y mejorar vidas, generar identidad en el barrio y contribuir a que Almería siga siendo una ciudad que avanza hacia un estilo de vida más saludable”, ha concluido.

Más en detalle, María del Mar Goberna Pérez, ha explicado que el proyecto “se basa en tres principios: la sostenibilidad social, ecológica y económica”. En esta línea, respecto a la nueva piscina cubierta, ha destacado “la mejora funcional, envolvente, estructural y normativa” que incluye la ejecución de este nuevo equipamiento para el barrio de Costacabana y el conjunto de la ciudad.

Respecto del nuevo espacio lúdico en forma de parque que genera el proyecto, Goberna ha destacado “la apertura de espacios que esta zona genera, eliminando barreras físicas, generando itinerarios no segregados y creando dos plazas recayentes a las calles Garona y Ruben Darío”. Ha añadido a esto la concreción de espacios públicos “versátiles” para el disfrute de todos los ciudadanos, sin condición de edad.