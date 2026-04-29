Premio en atención domiciliaria para el proyecto ejidense ‘Mesa Radar de lucha contra la Soledad No Deseada’

El Ayuntamiento de El Ejido ha recibido el premio a la buena práctica en materia de prevención de la soledad, intervención comunitaria y participación social por su proyecto ‘Mesa Radar Local de lucha contra la soledad no deseada’, durante la celebración del 5º Congreso Nacional de Atención Domiciliaria los días 23 y 24 de abril, que tuvo lugar en Fuenlabrada.

Este congreso alcanza su quinta edición consolidado como un espacio de referencia para el debate, la innovación y el intercambio de conocimiento en el ámbito de los Servicios Sociales, tras reunir a cerca de 1.500 profesionales y 18 entidades colaboradoras.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha recogido este reconocimiento “al trabajo que realizamos desde el Ayuntamiento por combatir el aislamiento, especialmente entre las personas mayores, ya que sabemos que la ausencia de vínculos personales y el sentimiento de soledad incrementan notablemente los riesgos para la salud física y psíquica, y por lo tanto genera un notable deterioro de la calidad de vida”. La edil ha estado acompañada por el jefe de área de Servicios Sociales, Manuel Ariza, y el responsable de Atende en El Ejido, David Sánchez.

Con el objetivo de dar respuesta a esta problemática, el área de Servicios Sociales ha impulsado la creación de la Mesa Radar Local, un recurso social permanente y pionero en Andalucía que permite detectar e intervenir en situaciones de soledad no deseada. Este modelo se apoya en la mejora del servicio de ayuda a domicilio y en la incorporación activa de las personas en esta situación a la vida comunitaria del municipio, favoreciendo su integración y participación social.

La intervención distingue claramente entre la población objetivo, constituida por aquellas personas mayores que perciben o sufren soledad no deseada con independencia de sus redes de apoyo, y los agentes clave, formados por las organizaciones y entidades que trabajan en la detección e intervención ante estas situaciones.

La Mesa Radar Local se configura como un espacio de coordinación que integra a múltiples actores del ámbito social, sanitario y comunitario, entre los que se encuentran Distrito Sanitario de Poniente; el Hospital Universitario de Poniente; el Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía; el Centro Municipal de Información a la Mujer; entidades del tercer sector como Cruz Roja y Cáritas; Fuerzas y Cuerpos de seguridad; la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio ATENDE; y representantes del Consejo Municipal de Personas Mayores. “Esta amplia red permite coordinar y visibilizar los recursos existentes, generar redes de apoyo social, facilitar la vinculación de las personas mayores con su entorno cercano y realizar un seguimiento continuo de los casos detectados”, ha señalado Mira.

Para la concejal, “este premio supone un importante respaldo a la labor que venimos desarrollando en materia de innovación social y atención a los mayores, situando nuestro modelo de intervención como una referencia en la lucha contra la soledad no deseada a nivel autonómico y nacional”.