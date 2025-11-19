SUCESOS

Óscar Liria, el exvicepresidente de la Diputación de Almería, el octavo presunto implicado en el caso

El último investigado ya fue arrestado en la primera fase de la operación 'Mascarillas' que tuvo lugar en junio de 2021

Un nuevo investigado eleva a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del caso 'Mascarillas'

El PP andaluz suspende de militancia al presidente de la Diputación de Almería y al resto de detenidos por el caso mascarillas

Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas

Onda Cero Almería

Almería |

ONDA CERO ALMERIA
El que fuera vicepresidente y diputado de Fomento, Óscar Liria, en una imagen de archivo | Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que el nuevo investigado es el exvicepresidente de la Diputación Provincia de Almería, Óscar Liria, que ya fue arrestado en la primera fase de la operación, allá por el 2021. Todo esto en el marco de una causa que va más allá del caso 'Mascarillas' y que analiza presuntas comisiones irregularidades en contratos públicos. Un nuevo investigado que se suma a los otros siete presuntos implicados en la trama, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez o el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, también del PP y todos, suspendidos de militancia y que ya han pasado su primera noche en dependencias policiales.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones. Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial en cuestión de horas, este próximo jueves.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer