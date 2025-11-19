Óscar Liria, el exvicepresidente de la Diputación de Almería, el octavo presunto implicado en el caso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado que el nuevo investigado es el exvicepresidente de la Diputación Provincia de Almería, Óscar Liria, que ya fue arrestado en la primera fase de la operación, allá por el 2021. Todo esto en el marco de una causa que va más allá del caso 'Mascarillas' y que analiza presuntas comisiones irregularidades en contratos públicos. Un nuevo investigado que se suma a los otros siete presuntos implicados en la trama, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez o el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, también del PP y todos, suspendidos de militancia y que ya han pasado su primera noche en dependencias policiales.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones. Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial en cuestión de horas, este próximo jueves.