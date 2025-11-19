SUCESOS

Un nuevo investigado eleva a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del caso 'Mascarillas'

Con este son ya ocho los presuntos implicados en la trama, cinco detenidos y tres investigados, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez

Europa Press

Almería |

Javier Aureliano García
Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, en una imagen de archivo | Diputación de Almería

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado un nuevo investigado en el marco de la segunda fase del caso 'Mascarillas' que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones.

Con este son ya ocho los presuntos implicados en la trama, cinco detenidos y tres investigados, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, quienes han pasado la noche en dependencias policiales.

Los detenidos, a los que se une también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), van a pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que instruye la causa principal en la que Giménez y Sánchez ya se encontraban bajo investigación judicial.

También fueron arrestados el hijo del alcalde de Fines (detenido en junio de 2021 durante la primera fase de la operación), un técnico de Obras Públicas del órgano supramunicipal. De otro lado, dos empresarios han sido investigados junto con un tercer implicado. Los tres están en libertad.

El órgano instructor investiga los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, aunque se achacan diferentes responsabilidades a cada uno en función del papel que se les atribuye en la trama.

